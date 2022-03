Retz behält im Nachtrag die Oberhand

Details Mittwoch, 23. März 2022 09:45

Knapp über 300 Zuschauer wollten sich das Nachtragsspiel der 16. Runde zwischen dem SC Retz und dem SC Zwettl Dienstag Abend nicht entgehen lassen. In Summe wurde es eine einseitige Angelegenheit, da Edin Planic und Mikolin Demaj schon vor der Pause für die Entscheidung sorgten, Demaj mit seinem zweiten Treffer schließlich den 3:0-Endstand fixierte.

Das 1:1 zum Rückrundenauftakt in Kilb hatte Folgen nach sich gezogen. So musste Retz-Trainer Rene Hieblinger neben den Langzeitverletzten Murtinger und Steirich sowie dem erkrankten Gabler auch noch auf Hacker und Dalmeida verzichten. Dalmeida hatte sich die Elle und Speiche gebrochen. "Eigentlich soll er vier Wochen den Gips tragen. Vielleicht bekommt er aber bald einen Sportgips. Darauf hoffen wir", so Trainer Hieblinger. Personelle Sorgen hatte aber auch sein Gegenüber. Denn Zwettl musste in Summe acht Spieler vorgeben. "Außerdem haben wir noch Stanic und Schmidt auswechseln müssen. Dann war es nur noch ein Hasenstall", so Zwettls Helmut Lamatsch. Aber zurück zum Spiel:

Da entwickelte sich zunächst eine eher ausgeglichene Startphase, in der Retz zwar mehr vom Spiel hatte, zunächst aber auch nicht so oft gefährlich wurde. Es musste eine Standardsituation her, um für das 1:0 zu sorgen. "Es war fast ein Direktcorner", so Lamatsch. Edin Planic wurde schließlich der Treffer zugesprochen.

Entscheidung vor der Pause

In der Folge kam Zwettl besser auf. "Das war eine gute Phase der Zwettler", sah es auch Hieblinger so. Doch zwei Minuten vor dem Pausenpfiff fiel die Entscheidung. Schulmeister hatte auf der Cornerlinie seinen Gegenspieler mit einem Gurkerl düpiert, spielte den Ball zur Mitte, wo Mikolin Demaj aus fünf Metern zum 2:0 traf. "Das war die Entscheidung", wusste Hieblinger.

Nach der Pause hatte Zwettl nichts mehr entgegen zu setzen. Retz verwaltete geschickt den Vorsprung, erhöhte durch Winter-Rückkehrer Demaj sogar noch auf 3:0. "Wir waren die klar bessere Mansnchaft und haben verdient gewonnen", fasste Hieblinger zusammen.

Die Besten

Retz: Mikolin Demaj (Stürmer), Christopher Ledineg (zentrales Mittelfeld).