SCU Kilb siegt in Langenrohr und zieht in Tabelle vorbei

Details Samstag, 26. März 2022 10:36

Der SCU Kilb hat am Freitagabend in der 18. Runde der 1. NÖ Landesliga im dritten Anlauf den ersten Sieg gefeiert. Die Gäste setzten sich beim SV Langenrohr mit 2:0 durch und entschieden die Partie dabei bereits vor der Pause für sich. Ein Doppelpack von Jan-Sebastian Koppensteiner (12. und 32. Minute) ließ Kilb am Ende über drei Punkte jubeln. Durch den vollen Erfolg zog der SCU auch in der Tabelle an Langenrohr vorbei und rückte zumindest bis zu den Samstag-Spielen auf Rang acht vor.

Der Frühjahrsauftakt hatte es für Kilb mit Partien gegen den Ersten und Dritten der Tabelle wahrlich in sich gehabt. Nach der 0:3-Startniederlage auswärts gegen den souveränen Spitzenreiter USV Scheiblingkirchen-Warth glückte aber in der vergangenen Woche mit dem 1:1-Heimremis gegen den SC Retz der erste Zähler im Jahr 2022. Nun ließ die Mannschaft von Kilb-Trainer Matthias Trattner den Sieg in Langenrohr folgen.

Mann des Tages war dabei Jan-Sebastian Koppensteiner. Der 20-jährige Stürmer legte nach einer knappen Viertelstunde los, als ihm die Langenrohr-Defensive viel Platz ließ und er trocken ins lange Eck zum 0:1 traf (12.). 20 Minuten später folgte der zweite Treffer des Mannes mit der Nummer 9, noch dazu in sehenswerter Manier: Koppensteiner setzte das Leder per Bogenlampe zum 0:2 ins lange Kreuzeck (32.)

Kein Wunder, dass sich Kilb-Coach Trattner nach dem Schlusspfiff im Ligaportal-Gespräch zufrieden zeigte: "In Summe ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir wussten, dass Langenrohr daheim etwas Probleme hat. Unser Plan war nach ihren Fehlern schnell umzuschalten und dies bei den Balleroberungen auch sehr gut geklappt. Das Führungstor hat Marcel Zuser vorbereitet und Jan Koppensteiner mit einem Schlenzer via Innenstange getroffen. Langenrohr hatte dann einen Kopfball an die Latte, aber wir haben noch vor der Pause den zweiten Treffer nachgelegt."

"Der Tormann musste den Ball aus dem Winkel holen"

Das 2:0 erneut von Jan-Sebastian Koppensteiner: Ein besonderes Tor. "Es war ein Angriff über die rechte Seite. Sebastian Hofmarcher hat die Vorbereitung geliefert und der Abschluss war dann sensationell. Der Ball ist wirklich genau ins Kreuzeck gegangen und dann sogar dort hängen geblieben. Der Tormann musste den Ball aus dem Winkel holen. So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage", schwärmte der Kilb-Cheftrainer.

"Langenrohr-Trainer August Baumühlner ist schon sehr lange im Geschäft und kann seine Mannschaft super motivieren. Deshalb wussten wir auch, dass es nach der Pause noch einmal schwierig wird. Aber wir haben ihre Diagonal-Bälle der Innenverteidiger, die sie wirklich gut spielen, immer gut unter Kontrolle gehabt. Meine Mannschaft hatte sogar noch die Chance auf das 3:0, als der Tormann den Ball von der Linie gekratzt hat. Am Ende haben wir den Sieg dann heimgespielt und das Ergebnis verwaltet. Super war, dass wir gut verteidigt und die Null gehalten haben", zeigte sich Matthias Trattner gegenüber Ligaportal erfreut.

Kilb revanchierte sich damit bei Langenrohr auch für die 0:2-Heimpleite Ende August. Nun möchte man in der kommenden Runde mit einem Heimsieg gegen Spratzern nachlegen.

Für Langenrohr-Coach August Baumühlner bleibt die Frühjahrsmeisterschaft 2022 hingegen weiter ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst hatte es eine 0:1-Heimniederlage gegen den ASK Kottingbrunn gegeben, aber danach gelang in der Vorwoche ein glatter 3:0-Erfolg in Zwettl. Umso enttäuschender daher natürlich die erneute Schlappe vor eigenem Publikum. Nächste Woche folgt mit dem Auswärtsspiel beim SV Waidhofen/Thaya die Chance es wieder besser zu machen.

Die Besten:

Kilb: Julian Falkensteiner (Innenverteidiger), Jan-Sebastian Koppensteiner (Stürmer und zweifacher Torschütze), Philipp Plank (linkes Mittelfeld).