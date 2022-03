Ardagger nimmt aus Rohrbach drei Punkte mit

Details Samstag, 26. März 2022 15:12

Aufgrund der Ausgangssituation war vor der Partie kein klarer Favorit auszumachen. Denn Ardagger liegt zwar in der Tabelle klar vor Rohrbach, die Gäste gewannen im Kalenderjahr 2022 aber noch kein Pflichtspiel. Daher war es wenig überraschend, dass sich eine ausgeglichene Partie entwickelte, in der sich Ardagger schließlich durch Treffer von Fabian Palzer und Gabriel Spreitzer mit 2:1 durchsetzen konnte.

Etwas mehr als 150 Zuschauer wollten sich das Duell in Rohrbach nicht entgehen lassen. Bei herrlichem Fußballwetter sollten sich zunächst beide Mannschaften neutralisieren. Nach einer viertel Stunde kam aber etwas Schwung in die Partie. Weil sich Ardaggers Tormann David Mühlböck bei einem Weitschuss von Mario Tadic nicht gut anstellte, den Ball zum 0:1 passieren ließ. In der Folge erspielte sich Ardagger ein wenig mehr Spielanteile. Und es sollte nicht lange dauern, bis die Gäste zum Ausgleich kamen. Ein Eckball von Fabian Palzer von der linken Seite ging an Freund und Feind vorbei ins Tor. "Das ist bitter, da haben wir uns nicht gut angestellt", haderte Rohrbachs Trainer Gerald Schwingenschlögl nach der Videoanalyse. Er selbst konnte beim Spiel nämlich aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes nicht dabei sein. "Im Moment bekommen wir einfach sehr dumme Tore."

Perfekter Konter bringt Entscheidung

Nach der Pause begegneten sich die Mannschaften meiste Zeit auf Augenhöhe. Für die Entscheidung sollte Ardagger eine viertel Stunde vor dem Ende sorgen. Nach einem Eckball für die Hausherren fuhren die Gäste einen ganz sauberen Konter. Ferdinand Unterbuchschachner setzte mit einem fantastischen Pass Kollege Gabriel Spreitzer ein, der Torhüter David Kraft aus zehn Metern keine Chance ließ - 2:1 für Ardagger! Rohrbach bemühte sich in der Schlussphase noch einmal, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Nach zwei Niederlagen in Folge wurde bei der SCU endlich wieder über einen Sieg gejubelt. "Wir hätten schon in der letzten Woche gegen Ortmann einen Punkt machen können. Und diesmal auch. Kleinigkeiten entscheiden derzeit gegen uns", ärgerte sich Schwingenschlögl nach der Pleite.

Die Besten

Ardagger: Ferdinand Unterbuchschachner (Stürmer), Gabriel Spreitzer (Stürmer).