Krems rechtfertigt die Favoritenrolle in Schrems

Details Samstag, 26. März 2022 15:53

Es gibt nicht viele Spiele in dieser Landesligasaison, in der Krems nicht als Favorit gilt. Auch in Schrems waren drei Punkte für die Wachauer fix eingeplant. Und diese wurden auch geholt. Weil die Wagner-Elf einen konzentrierten Auftritt hinlegte, Michael Ambichl, Sebastian Starkl und Haris Ismailcebioglu ihre Chancen zum 3:0-Sieg nutzten.

"Diesmal haben wir nicht so gut begonnen", erinnert sich Krems-Trainer Björn Wagner an die Anfangsphase. Kein Wunder, schließlich lief Schrems nach zwei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen auf, probierte selbst offensive Akzente zu setzen. Nach 13 Minuten sollte der Favorit aber doch das erste Ausrufezeichen setzen. Nach einer Flanke von Philipp Koglbauer übernahm Michael Ambichl volley, traf sehenswert zum 1:0 ins lange Eck. "Ein sehr schöner Treffer", war auch Wagner von der Führung angetan. In der Folge übernahm Krems immer mehr das Kommando, erspielte sich einige gute Szenen. Ein Treffer von Jannick Schibany wurde zu Unrecht wegen angeblichen Abseits von Kurt Starkl nicht gegeben.

Krems über Links immer gefährlich

Noch vor der Pause erhöhten die Gäste aber auf 2:0. Wieder war es ein Angriff über die linke Seite. Nach einem schönen Stanglpass war Haris Ismailcebioglu zur Stelle und schob zum 2:0 ein. "Wir hätten zur Pause eigentlich schon viel höher führen müssen", haderte Wagner ein wenig mit der Chancenverwertung. Die in Halbzeit zwei nicht besser wurde. Nur noch ein weitere Treffer gelang den Kremsern. Diesmal war es Sebastian Starkl, der sich in die Torschützenliste eintrug. Er übernahm einen Eckball direkt aus der Luft zum 3:0. "Was für ein unglaublicher Treffer?", staute Wagner. Auch dem Publikum blieb der Mund offen stehen. Ein absolutes Traumtor des Mittelfeldspielers, der nicht nur aufgrund dieses Treffers einer der besten Akteure war.

Krems feierte mit dem 3:0 den erwarteten Pflichtsieg, bleibt der einzig ernsthafte Verfolger von Leader Scheiblingkirchen.

Die Besten:

Krems: Bauer (Innenverteidiger), Sebastian Starkl (zentrales Mittelfeld).