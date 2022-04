Schrems besiegt Zwettl im Waldviertel-Duell

Details Freitag, 08. April 2022 23:13

Das mit Spannung erwartete Waldviertel-Derby in der 20. Runde der 1. NÖ Landesliga stand am Freitagabend ganz im Zeichen des ASV Schrems. Die Hausherren setzten sich gegen den SC Zwettl bei schwierigen Bedingungen in der ELK Arena am Ende klar mit 3:0 durch und fanden damit auch in der Tabelle Anschluss an den Rivalen. Zwettl fiel mit 19 Punkten auf Rang 13 zurück und Schrems folgt nun mit bereits 18 Zählern auf Rang 14.

Treffer von Florian Weixelbraun (8. Minute) und Andreas Fuger (36.) entschieden die Partie dabei bereits in den ersten 45 Minuten, der kurz zuvor eingewechselte Lukas Zeiler (89.) sorgte mit dem 3:0 noch für einen würdigen Schlusspunkt. Stürmischer Wind hatte für echtes April-Wetter und unwirtliche äußere Verhältnisse gesorgt. Schrems konnte im eigenen Stadion jedoch besser damit umgehen, als die Gäste aus Zwettl. Am Ende stand ein verdienter Erfolg und drei Punkte für die Gastgeber.

Schrems-Trainer Jürgen Prüfer war mit seiner Mannschaft ideal in die Frühjahrssaison gestartet: Ein 2:1-Heimsieg gegen Ortmann und ein 2:1-Erfolg in Ardagger brachten gleich einmal sechs Zähler und den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld ein. Danach folgten jedoch eine glatte 0:3-Heimschlappe gegen den Kremser SC und zuletzt eine 1:2-Niederlage in Kottingbrunn. Nun gelang im Lokal-Duell mit Zwettl die Trendwende und die Rückkehr auf die Siegesstraße.

"Es war ein hochverdienter Heimsieg. Am Ende hätte es auch 4:0 oder 5:0 ausgehen können", freute sich Co-Trainer Patrick Wunsch nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal. "Zwettl hatte zwar nach wenigen Minuten die Chance zur Führung, aber danach sind wir immer besser in die Partie gekommen und hatten das Geschehen dann klar im Griff. Flo Weixelbraun hat bei einem Pass in die Tiefe ein 'Gurkerl' angebracht und zum 1:0 getroffen und auch danach haben wir weiter das Spiel gemacht. Das 2:0 von Andi Fuger war dann ein Supertor. Der Ball hat via Stange genau gepasst."

Auch nach dem Wechsel sah Wunsch überlegene Schremser: "Wir hätten bei einer 1.000% Chance zum 3:0 schon früher den Sack zumachen müssen. Es hat mehr Räume für uns gegeben und wir hatten noch einige Möglichkeiten. Aber am Ende gab es mit dem 3:0 durch Lukas Zeiler, der sich nach einer schönen Einzelaktion durchgesetzt hat, ja einen würdigen Schlusspunkt."

Für Schrems geht es nun am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel in Kilb weiter.

Zwettl kommt im Frühjahr einfach nicht in Schwung

Der SC Zwettl hingegen kommt im Frühjahr einfach nicht in Schwung. Zunächst gab es noch das beachtliche 2:2-Remis im Nachtragspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors, danach setzte es jedoch drei Pleiten in Folge: 0:3 daheim gegen Langenrohr, 0:3 in Retz und 1:2 in Spratzern. Der 1:0-Heimsieg zuletzt gegen Mannersdorf war der erste volle Erfolg im Pflichtspieljahr 2022. Jedoch war das Aufatmen nur von kurzer Dauer, die Niederlage im Waldviertel-Derby mit Schrems bedeutete einen erneuten Rückschlag.

In der kommenden Woche bekommt das Team von Chefcoach Ing. Helmut Lamatsch die Gelegenheit es beim Heimspiel gegen Rohrbach wieder besser zu machen.

Die Besten:

Schrems: Marko Seletkovic (Innenverteidiger), Andreas Fuger (linkes Mittelfeld)