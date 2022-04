SKN Juniors feiern Schützenfest beim SV Langenrohr

Details Freitag, 08. April 2022 23:02

Die SKN St. Pölten Juniors haben am Freitagabend in der 20. Runde der 1. NÖ Landesliga für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt! Die "Jungwölfe" feierten beim SV Langenrohr ein 7:0-Schützenfest und revanchierten sich damit für die 1:3-Heimniederlage in der Vorwoche gegen den SC Retz. Dies war das Ende einer stolzen Serie nach zwölf ungeschlagenen Meisterschaftsspielen hintereinander gewesen. Vielleicht sorgen die SKN Juniors mit dieser gewaltigen Reaktion ja für den Beginn eines neuen Erfolgslaufs.

Nach der Führung von Christian Hauptmann (7. Minute/Elfmeter) stand Oliver Kruder als dreifacher Torschütze in der 29., 32. und 37. Minute im Mittelpunkt: Also ein lupenreiner Hattick innerhalb weniger Minuten! Eron Terziu (44.) stellte noch vor der Pause auf 5:0 für die SKN Juniors und nach dem Wechsel machten Treffer von Ziad Ouled-Haj-M'hand (67.) und Eldin Sehic (75.) das Bestschießen perfekt. 7:0 kein alltägliches Ergebnis.

Kein Wunder, dass sich Juniors-Coach Goran Zvijerac nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal beeindruckt zeigte: "7:0 muss man wirklich erst gewinnen. Meine Mannschaft hat im Prinzip alles umgesetzt, was wir uns vor der Partie vorgenommen haben. Noch dazu waren wir diesmal sehr kaltblütig und am Ende war es eine wirklich ganz klare Geschichte."

"Unser Tormann hat sich am Ende beschwert, weil ihm kalt war"

Der Trainer der SKN-Talente gestand: "Wir haben durch den Elfmeter früh geführt und danach die einzige Unsicherheit in der Defensive gezeigt, als uns Thomas Vollnhofer im Duell mit Emir Dilic vor dem Ausgleich bewahrt hat. Aber in der Folge war Langenrohr immer mehr mit unserem Ball und Lauftempo überfordert. Der Speed meiner Mannschaft hat sie vor große Probleme gestellt und wir haben immer wieder ideal die Schnittstellen gefunden."

Schon zur Pause durfte sich Zvijerac nach dem Kruder-Hattrick ("Natürlich der Mann des Tages") über eine 5:0-Führung freuen. "Für mich als Trainer war wichtig, dass wir danach sehr seriös geblieben sind und die Partie richtig gut fertig gespielt haben. Oft geht bei so einem Stand die Spannung verloren. Darum habe ich vor dem Wechsel gesagt, dass wir unbedingt auch die zweite Hälfte gewinnen wollen. Das hat die Mannschaft super umgesetzt und am Ende hätte es sogar noch höher ausgehen können. Unser Tormann Vollnhofer hat sich sogar beschwert, weil ihm so kalt war."

Die Besten:

SKN Juniors: Oliver Kruder (dreifacher Torschütze), Christian Hauptmann (Glänzte mit seinen Assists und seinen Standards)