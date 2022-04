Rohrbach dreht gegen Kottingbrunn nach Rückstand auf

Details Freitag, 08. April 2022 22:35

Der USC Rohrbach hat am Freitagabend in der 20. Runde der 1. NÖ Landesliga für eine Überraschung gesorgt! Die Rohrbacher setzten sich im Heimspiel gegen den ASK Kottingbrunn mit 2:1 durch und verwandelten dabei einen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg. Nach drei 1:2-Niederlagen in Serie wurden damit auch die ersten Zähler im Pflichtspieljahr 2022 eingefahren. Für die Gäste aus Kottingbrunn war es hingegen die erste Schlappe in der Frühjahrssaison: Zuvor hatte es in vier Spielen gleich drei Siege und ein Remis gegeben.

Auch zu Beginn sah es danach aus, als ob der starker Kottingbrunner Lauf weitergehen würde. Ein Treffer von Mario Guttmann in der 21. Minute brachte den ASK in Front, der Torschütze drückte dabei eine Hereingabe von links unbedrängt aus kurzer Distanz über die Linie. Danach kamen jedoch die Hausherren immer besser in Spiel und kurz vor der Pause sorgte Mato Tadic für den 1:1-Ausgleich (44.). Nach dem Wechsel entwickelte sich eine packende Partie, die durch den zweiten Tadic-Treffer entschieden wurde. Der Doppelpack-Schütze versenkte das Leder dabei aus knapp elf Metern im Eck.

Nach dreimal 1:2 diesmal 2:1: Neues Standard-Ergebnis endlich auf Kopf gestellt

Rohrbach-Coach Ing. Gerald Schwingenschlögl zeigte sich nach dem Sieg gegenüber Ligaportal natürlich erleichtert: "Man muss ganz ehrlich sein und sagen, dass Kottingbrunn in den ersten 25 Minuten besser war. Da hatten wir keinen Zugriff und nach einem Fehler in der Spieleröffnung haben wir auch das 0:1 kassiert. Zu diesem Zeitpunkt verdient, aber danach hat meine Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Der Ausgleich nach einem Eckball war enorm wichtig für uns und in den zweiten 45 Minuten haben wir uns wirklich gut präsentiert."

"Das 2:1 war ein wirklich schöner Angriff und Mato Tadic hat den Stanglpass ideal verwertet. Er hätte dann sogar noch einen dritten Treffer erzielen können", meinte der Rohrbach-Trainer. Sehr erfreut ist Schwingenschlögl darüber, dass mit 1:2 das neue Standard-Ergebnis endlich auf den Kopf gestellt wurde: Der USC Rohrbach war im Frühjahr 2022 zunächst spielfrei gewesen und erst mit Verspätung gestartet. Aber in den drei bisherigen Landesliga-Begegnungen des Jahres gab es seither drei knappe 1:2-Niederlagen in Ortmann, daheim gegen Ardagger und zuletzt auch gegen den Kremser SC. "Alles Gegner aus den Top 5 und mit Kottingbrunn heute aus den Top 6, umso wichtiger ist der Sieg für uns. Wir haben schon vorher gut gespielt und hätten Punkte machen können. Diesmal hat es geklappt."

Auch wenn es am Ende noch einmal knapp wurde: "Am Schluss hat es geschüttet und Kottingbrunn hat in der 88. Minute noch einen Treffer erzielt, der jedoch wegen Behinderung des Tormanns vom Assistenten nicht anerkannt wurde." Glück des Tüchtigen also und damit der erste Rohrbacher Meisterschaftssieg 2022 - mit dem neuen Lieblingsergebnis von 2:1.

Die Besten:

Rohrbach: Luka Jokanovic ("Sechser"), Mato Tadic (Zweifacher Torschütze, "Zehner")