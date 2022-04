Volle Ausbeute trotz Scheiblingkirchner Schwächen

Details Sonntag, 10. April 2022 16:41

Es sollte, zumindest von den Konkurrenten herbeigeredet, entscheidende Partie zwischen Retz und Scheiblingkirchen im Kampf um den Meistertitel sein. Obwohl der Tabellenführer nach der Coronapause einige Schwächen offenbarte, feierte Scheiblingkirchen einen 2:1-Auswärtssieg. Michael Steiner und Christoph Eisinger sorgten für die Treffer der Gäste, Maurers Anschlusstreffer kam zu spät, um noch für eine Wende zu sorgen.

Eine Woche musste Scheiblingkirchen wegen Corona passen, die Woche drauf waren sie vom Spielplan her spielfrei. "Man hat bei einigen Spielern deutlich ihre Erkrankung gemerkt. Sie sind nicht bei 100 Prozent gewesen", so Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar. Die Gäste kamen dennoch perfekt in die Partie, kamen nach einem Eckball zur raschen Führung. Michael Steiner war per Kopf zur Stelle. "Das haben wir so einstudiert", freute sich Husar. In der Folge übernahm aber Retz das Kommando, ohne sich aber richtig große Chancen herauszuspielen. "Retz hatte zwar optische Vorteile, die klareren Möglichkeiten hatten aber wir", so Husar. Vor 700 Zuschauern sollte es mit 1:0 für Scheiblingkirchen in die Pause gehen.

Dominanz bringt Retz keine Tore

Auch nach dem Seitenwechsel war Retz das dominante Team. "Wir haben ihnen viel Ballbesitz gegeben", so Husar. Retz fand nun auch Möglichkeiten zum Ausgleich vor. Doch kaltschnäuziger erwies sich der Tabellenführer. Denn einen misslungenen Rückpass fing Christoph Eisinger ab, behielt vor dem Torhüter die Nerven und sorgte so in Minute 88 für das 2:0. "Es hat so ausgesehen, als wäre die Partie entschieden gewesen. Doch ich muss Retz ein Kompliment machen. Sie haben weiterhin alles probiert und sogar noch ein Tor gemacht." Maurers Treffer sollte aber nicht mehr für Spannung sorgen, da die Zeit einfach zu knapp war. Der Sieg war Erfolg Nummer 17 in Serie und ein großer Schritt Richtung Titel. Wenngleich Husar davon noch nichts wissen will: "Wir schauen immer aufs nächste Spiel."

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Danijel Vukasinovic (Verteidigung).