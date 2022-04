Energieanfall lässt Waidhofen in Spratzern jubeln

Details Sonntag, 10. April 2022 16:55

Gerade einmal 75 Zuschauer wollten sich das Landesligaspiel zwischen dem ASV Spratzern und dem SV Waidhofen am Samstag Nachmittag ansehen. Die Daheimgebliebenen hatten wohl schon so eine Vorahnung. Denn für Heimischen gab es diesmal nach einem mäßigen Auftritt nichts zu holen. Waidhofen feierte in Unterzahl einen 1:0-Erfolg. Andreas Ringswirth hatte in Minute 79 für den entscheidenden Treffer gesorgt.

Waidhofen trat zunächste gewohnt defensiv auf, versucht mit einer Fünferkette hinten stabil zu stehen. Dies sollte auch gelingen, weil sich Spratzern offensiv nicht geschickt genug anstellte. "Wir haben es im 4-1-4-1-System probiert, unsere beiden offensiven Mittelfeldspieler haben sich aber zu selten nach vorne eingeschalten, sich zu weit hinten angeboten", so Spratzerns Trainer Wolfgang Janisch. Somit war es für die Gäste nicht all zu schwer, defensiv sich zu stehen. Bis auf eine Ausnahme, als Florian Benesch seitlich alleine aufs Tor lief. Doch Waidhofens Schlussmann Milan Pastucha wehrte mit dem Fuß ab. Spratzern hatte in der Folge zwar mehr Spielanteile, Chancen blieben aber großteils aus.

Gelb-Rot hilft Spratzern nicht

Auch in Halbzeit zwei sollte sich nicht viel daran ändern. Auch die gelb-rote Karte für Michael Scherzer brachte Spratzern nicht auf die Siegerstraße. Im Gegenteil. Wenige MInuten später war es Andreas Ringswirth, der sich 50 Meter vor dem Tor den Ball erkämpfte, vier Gegenspieler ausspielte und auch noch vor dem Tor die Nerven behielt, zum 1:0 einschob. "Viele Spieler lachen über eine Einwurftraining. Aber wieder einmal haben wir den Ball dadurch verloren, dass wir uns die Kugel an die Brust werfen", ärgerte sich Janisch über leichte Fehler. Freilich wäre auch danach der Treffer noch mehrmals zu verhindern gewesen...

Waidhofen brachten den Minimalvorsprung über die Zeit, feierte so den zweiten Sieg in der Rückrunde, liegt nur noch vier Punkte hinter Rang vier.

Die Besten:

Waidhofen: Milan Pastucha (Tormann), Wolfgang Mühlberger (Verteidigung).