Torloser Karfreitag zwischen Kottingbrunn und Ortmann

Details Freitag, 15. April 2022 23:07

Der ASK Kottingbrunn und der SC Ortmann haben sich in der 21. Runde der 1. NÖ Landesliga mit einem torlosen Remis getrennt. Der Karfreitag wurde für die 155 Besucher in Kottingbrunn zu einer fußballerischen Magerkost, was die Trefferausbeute angeht. Beide Mannschaften verloren damit in der Tabelle etwas an Boden. Ortmann hält nun bei 26 Punkten aus 19 Spielen und fiel damit auf Rang sechs zurück. Kottingbrunn hat zwar ebenso 26 Zähler aber aus bereits 20 Partien auf dem Konto, damit ist man jetzt auf Platz acht zu finden.

Der ASK Kottingbrunn hatte zuletzt mit der 1:2-Schlappe in Rohrbach seine erste Niederlage in der Frühjahrssaison kassiert und auch für den SC Ortmann gab es zuletzt mit der 1:3-Heimniederlage gegen den Kremser SC keine Punkte zu holen. Die Bilanz im "Head to Head" sprach klar für den ASK, der jedoch das jüngste Duell im September in Ortmann verloren hatte. Eine Revanche gelang trotz des Heimvorteils nicht.

Ortmann-Trainer Christoph Stifter zeigte sich in seiner Analyse gegenüber Ligaportal sehr sachlich: "Es war ein Spiel von zwei sehr guten Landesliga-Mannschaften. Die Partie hatte allerdings zwei verschiedene Gesichter. Vor der Halbzeit haben wir die Partie kontrolliert, ohne jedoch zu einer richtigen Großchance zu kommen. Hinten haben wir aber gar nichts zugelassen."

"Nach dem Wechsel hat sich der Spielverlauf dann ein wenig gedreht und Kottingbrunn ist besser zur Geltung gekommen. Durch den Regen ist es zudem jede Minute schwieriger geworden. Aber der Platz war okay. Wenn man auf die 90 Minuten zurückblickt, dann war keine einzige hundertprozentige Möglichkeit oder ein echter Matchball dabei und deshalb geht das Unentschieden auch in Ordnung."

"Bin sehr zufrieden: Wir sind Top 6 in der Landesliga"

Insgesamt ist der Ortmann-Coach aber weiter sehr glücklich mit der Entwicklung: "Jeder Zweikampf zählt bei uns. Nach der Herbstsaison waren wir Fünfter, was wirklich toll war. Und jetzt sind wir immer noch Top 6 in der Landesliga. Ich bin sehr zufrieden, wie sich die Mannschaft entwickelt hat."

Die Besten:

Ortmann: Niklas Graf, Sebastian Schmidt (beide in der Abwehr-Dreierkette)