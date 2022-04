Zwettl mit Moral zum Unentschieden

Details Samstag, 16. April 2022 11:03

Vor 267 Zuschauern zeigte das Team des SC Zwettl im Heimspiel gegden den USC Rohrbach Moral, kämpfte sich nach zweimaligem Rückstand beide Male heran, ergatterte so ein 2:2-Remis. Frantisek Nemec und Roman Wermke glichen die Treffer von Mato Tadic und Oktay Yendi aus. In der Tabelle der Landesliga laufen die beiden Teams damit weiterhin punktgleich Seite an Seite.

Lange mussten die Zuschauer in Zwettl nicht auf den ersten Treffer warten. Bereits in Minute fünf jubelten die Gäste zum ersten Mal. Nach einer Flanke von der rechten Seite brachte die Zwettler Abwehr den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone, Mato Tadic staubte in der Mitte zum frühen 1:0 ab. Doch Zwettl reagierte nicht geschockt, spielte ruhig weiter und fand die besseren Möglichkeiten vor. Nach einer viertel Stunde belohnte sich die Heimelf mit dem Ausgleich. Nach einer Kombination durch die Mitte konnte sich Rohrbachs Keeper Stefan Kranabetter zwar noch auszeichnen, Frantisek Nemec brachte die Kugel aber über die Linie - 1:1.

Rohrbach zeigt sich effektiv

Trotz leichter spielerischer Überlegenheit der Zwettler war es aber erneut Rohrbach, das in Minute 21 in Führung ging. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde Oktay Yendi auf der linken Seite auf die Reise geschickt. Er schloss überlegt ins kurze Eck zum 2:1 ab. "Wir haben dann Moral gezeigt, sind wieder zurück gekommen", freute sich Zwettls Helmut Lamatsch. Dessen Mannschaft in der zweiten Halbzeit zurückschlug. Der Treffer erinnerte stark an das Rohrbacher Führungstor. Diesmal brachte Rohrbach eine Flanke von rechts nicht weg, Roman Wermke zimmerte den Ball ins Kreuzeck. Beim gerechten 2:2 sollte es auch bleiben. "Mühsam ernährt sich der Osterhase", nahm Lamatsch den Punkt an. "Die Saison ist ohnehin schon verhundst. Rohrbach hat eine gestandene Mannschaft."

Die Besten:

Zwettl: Jonas Schaupp (Flügelspieler).

Rohrbach: Mato Tadic (Stürmer).