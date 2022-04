Krems lässt erstmals im Frühjahr Punkte liegen

Details Samstag, 16. April 2022 10:45

Bisher hatte sich der SC Krems im Frühjahr stark präsentiert, ausschließlich Siege eingefahren. Das 1:1 Freitag Abend daheim gegen Ardagger war somit nicht nur der erste Punktverlust im Kalenderjahr 2022, es dürfte auch eine Vorentscheidung im Titelkampf der Landesliga gewesen sein. Denn Scheiblingkirchen liegt nun bei einem Spiel weniger acht Punkte voran. Vor 200 Zuschauern hatten Haris Ismailcebioglu und Martin Grubhofer getroffen.

"Wir haben gewusst, was uns erwartet. Und dass es gegen Ardagger nicht einfach wird." Krems-Trainer Björn Wagner warnte seine Jungs vor der Partie. Auch vor den vielen weiten Bällen, die Ardagger so gefährlich machen. "Bei uns hat zum Glück der bullige Grubhofer wieder vorne gespielt. Das hat uns geholfen. Wir waren taktisch sehr gut aufgestellt", so Ardaggers Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. So kam es, dass in den ersten 45 Minuten viele weiter Bälle den Spielfilm prägten. "Krems hatte durch Schmircher einen guten Schuss, den hat unser Tormann aber super gehalten", so Riesenhuber. "Leider haben wir auch sehr viele weiter Bälle vor der Pause gespielt", ärgerte sich Wagner über das Verhalten seiner Jungs.

Krems verpasst die Entscheidung

Nach der Pause sollte Krems aber immer mehr das Kommando übernehmen. Nach einer schönen Aktion über die linke Seite wurde der Ball auf rechts verlagert. Die Hereingabe knallte Haris Ismailcebioglu schön ins rechte Kreuzeck. "Das war schön herausgespielt", lobte Riesenhuber den Gegner. Krems verpasste es in der Folge, den zweiten Treffer nachzulegen. So war es Ardagger, das aus einem Eckball für den nächsten Höhepunkt sorgte. Martin Grubhofer war mit dem Kopf zur Stelle, besorgte das 1:1. Krems warf in der Schlussphase alles nach vorne. Dies ermöglichte Ardagger einige Kontermöglichkeiten, Kandtusch verpasste den Matchball. Bitter endete das Spiel für Gabriel Spreitzer, der nach einem Zusammenstoß mit dem Kremser Torhüter benommen liegen blieb. Zwar raffte er sich noch einmal auf, musste nach dem Duell aber ins Krankenhaus. Zum Glück wurden keine schweren Verletzungen festgestellt.

Bitter auch der Abend für Krems. "Das Ergebnis ist natürlich nicht zufriedenstellend", fasste Wagner zusammen. Denn Scheiblingkirchen enteilte noch weiter.

Die Besten:

Krems: Sebastian Starkl (Mittelfeld), Philipp Koglbauer (Stürmer).

Ardagger: David Mühlböck (Tormann), David Kandutsch (zentrales Mittelfeld).