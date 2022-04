Scheiblingkirchen bleibt der Linie mit späten Siegtreffern treu

Details Samstag, 16. April 2022 11:43

Es hat sich eindeutig bewehrt: Späte Siegtreffer sind die schönsten. Scheiblingkirchen kann in dieser Landesliga-Saison ein Lied davon singen. Auch gegen den SV Langenrohr setzte sich die Husar-Elf durch einen späten Treffer durch, gewann mit 2:1 und hält damit die Siegesserie von 18 Erfolgen am Stück aufrecht. Daniel Ressler und Matthias Lindner trafen für den Tabellenführer, Emir Dilic hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Das Warten auf den ersten Punktverlust der Scheiblingkirchner in dieser Saison geht weiter. Weil sich die Hausherren daheim mit 2:1 durchsetzten. Aber alles schön der Reihe nach. "Wir waren mit dem Auftritt in Retz nicht zufrieden. Ich habe schon unter der Woche gemerkt, dass das auch nicht der Anspruch der Spieler war, dass wir besser spielen können", so Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar, der gegen Langenrohr eine veränderte Elf sah. Die konzentriert agierte, spieleische überlegen war. In Minute 27 sollte auch die verdiente Führung fallen. Nach einer guten Kombination auf der rechten Seite köpfelte Daniel Ressler aus acht Metern eine Flanke zum 1:0 ein.

Langenrohr sehr effektiv

Von den Gästen war lange Zeit offensiv nicht viel zu sehen. Kein Wunder, nach dem 0:7-Debakel gegen die SKN-Juniors legte man Wert auf die Defensive. Für einmal kamen die Langenrohrer aber in Halbzeit eins nach vorne. Und Klasse-Stürmer Emir Dilic besorgte per Kopf den Ausgleich. Nach der Pause drängte Scheiblingkirchen auf den Führungstreffer. Der ließ aber lange auf sich warten. Erst in Minute 87 war es Matthias Lindner, der nach einer missglückten Abwehr zur Stelle war, via innenstange den 2:1-Sieg sicherstellte. "Wenn man so oft in den letzten Minuten die Spiele für sich entscheidet, ist das kein Glück mehr", so Trainer Husar, der am Ostermontag zum Nachtragsspiel gegen die SKN Juniors reisen wird. "Ein richtige harter Brocken", so der Coach.

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Fabian Kürner (rechter Flügel), Marco Untergrabner (Verteidiger), Daniel Ressler (Mittelfeld).