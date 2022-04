Rettungseinsatz überschattet Landesliga-Schlager

Details Dienstag, 19. April 2022 09:55

Das Nachtragsspiel der 18. Landesliga-Runde zwischen den SKN Juniors und dem USV Scheiblingkirchen sollte zum großen Fußballfest werden. Doch leider wurde der Hit von einem Zwischenfall auf der Tribüne überschattet. Der Vater von Scheiblingkirchnes Kapitän Michael Steiner erlitt einen Herzinfarkt.

Es war die 42. Minute, als Michi Steiner per Kopf für das 2:1 für Scheiblingkirchen sorgte. Nach dem Führungstreffer von Daniel Ressler und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Oliver Kruder schien für den Tabellenführer also alles nach Plan zu laufen, Saisonsieg Nummer 19 in Serie war zum Greifen nahe. Doch mit dem Halbzeitpfiff geriet der sportliche Aspekt der Partie völlig in den Hintergrund. Denn Steiners Vater war auf der Tribüne zusammengebrochen. "Zum Glück hat die Rettungskette super funktioniert. Auch der Masseur der St. Pöltner hat sofort richtig eingegriffen", bedankte sich Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar bei allen Helfern.

Notarzt im Einsatz

Der Notarzt belebte den Mann wieder, holte ihn ins Leben zurück. Beim Abtransport ins Spital war der Patient wieder ansprechbar. "Das war auch der Grund, warum das Spiel fortgesetzt wurde. Auch Steiner hat weiter gespielt. Wir haben es ihm natürlich freigestellt. Er wollte unbedingt, wollte wohl seine Gedanken ablenken", so Husar, den vor allem der Zusammenhalt in seiner Truppe imponierte. "Das war wirklich schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig Halt gegeben haben. Das war der schönste Sieg in dieser Saison."

Sportlich lief es nach der Pause nicht mehr ganz nach Wunsch. Jaden Montnor sorgte noch für den Ausgleichstreffer, das Spiel endete mit 2:2. Der erste Punktverlust in dieser Saison juckte den Tabellenführer aufgrund der Geschehnisse kaum. Vor allem auch deshalb, weil auch Verfolger nicht voll punkten konnte.

Die Besten

Scheiblingkirchen: Michael Steiner (Verteidiger), Daniel Ressler (Mittelfeld).