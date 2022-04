Keine Treffer zwischen Ardagger und Kottingbrunn

Details Freitag, 22. April 2022 23:09

Der SCU Ardagger und der ASK Kottingbrunn haben sich am Freitagabend in der 22. Runde der 1. NÖ Landesliga mit einem torlosen Remis getrennt. Die rund 150 Zuschauer in Ardagger bekamen im Duell des Tabellen-Vierten mit dem Achten keine Treffer zu sehen, am Ende war die Nullnummer beim Blick auf die bisherige Bilanz der beiden Teams aber keine große Überraschung. Ardagger und Kottingbrunn halten bereits jeweils bei acht Unentschieden und gehören damit zu den Remis-Spezialisten der Landesliga.

Schon vor einer Woche hatten beide Mannschaften jeweils einen Punkt geholt: Kottingbrunn mit dem 0:0 daheim gegen Ortmann und Ardagger mit dem 1:1 beim Kremser SC.

In der Tabelle liegt Ardagger mit 30 Zählern aus 20 Spielen weiter auf Rang vier hinter Scheiblingkirchen, dem Kremser SC und dem SC Retz. Der ASK Kottingbrunn wiederum folgt mit nunmehr 27 Punkten aus 21 Partien auf Platz acht, da Ortmann, Waidhofen/Thaya und die SKN St. Pölten Juniors noch die beiden Teams trennen.

"Am Ende eine gerechte Punkteteilung"

Co-Trainer Dominik Müllner von Ardagger meinte in seiner Analyse gegenüber Ligaportal: "Zu Beginn hatte Kottingbrunn eine Riesenchance. Zuerst haben sie dabei die Stange getroffen und dann hat uns Torhüter David Mühlböck mit einer Glanztat vor einem Rückstand bewahrt. Wir haben leider viele Aktionen nicht gut fertig gespielt und oft die falsche Entscheidung getroffen. Beide Mannschaften hatten dann Phasen, wo sie mehr vom Spiel hatten und die Partie ist sehr abwechslungsreich verlaufen."

"Kottingbrunn hatte nach der Pause dann noch eine gute Möglichkeit und wir haben leider im Finish durch Thomas Steindl zwei Gelegenheiten auf den Sieg nicht nutzen können", so Müllner. "Für den neutralen Zuschauer war es am Ende wahrscheinlich ein gerechtes Unentschieden, weil es beide Teams gut gemacht haben und ihr Spielsystem durchgezogen haben."

In der nächsten Runde bekommt es Ardagger am Freitag, dem 29. April, um 19:30 Uhr auswärts mit dem SC Zwettl zu tun und der ASK Kottingbrunn trifft zur selben Zeit daheim auf den Kremser SC.

Die Besten:

Ardagger: David Mühlböck (Tormann), David Kandutsch (Mittelfeld)