Schneider-Show bei Ortmann-Sieg

Details Samstag, 23. April 2022 11:59

Den rund 160 Zuschauern beim Landesliga-Spiel am Freitag Abend zwischen Ortmann und Zwettl wurde einiges geboten. Neben den sieben Treffern beim 4:3-Heimsieg des SC Ortmann ragte vor allem Lukas Schneider heraus. Er sollte bei allen vier Ortmann-Treffern den Assist liefern. "Überragend", lobte Trainer Christoph Stifter.

Die Ausgangslage sah den SC Ortmann in der Favoritenrolle. Vor allem aufgrund der personellen Probleme bei den Gästen ging fast jeder von einem Heimsieg aus. Der SC Zwettl musste gleich auf sechs Spieler verzichten, nahm die Anreise mit dem letzten Aufgebot in Angriff. Bereits nach wenigen Minuten sollten die Hausherren die erste gute Möglichkeit vorfinden. Doch Lagler schob den Ball nach einem Stanglpass am Tor vorbei. Zwettl versteckte sich aber nicht, kam selbst zu Einschussmöglichkeiten. "Sie hatten zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen", sah Ortmanns Trainer Christoph Stifter eine offene Partie. Schließlich sollten zwei Standardsituationen vor der Pause die Heimischen auf die Siegerstraße führen. Beide Male brachte Lukas Schneider einen Eckball zur Mitte, den zunächst Marco Meitz (35.), etwas später Manuel Lagler (45.) zu Treffern verwertete.

Haarverlust nach Schlussphase

Nach der Pause schien die Entscheidung schnell gefallen zu sein. Jacob Paul machte das 3:0 - natürlich nach einer Freistoß-Vorarbeit von Lukas Schneider. Viel passte bei Zwettl an diesem Tag bis dahin nicht zusammen. Ein verschossener Elfer von Roman Wermke brachte dies auf den Punkt. Zwar sorgte Wermke für das 1:3, doch Martin Holzer nach Schneider-Assist traf zum 4:1. "Dann habe ich meinen Jungs gesagt, dass ich die letzten Minuten einfach in Ruhe ansehen will", so Stifter. Doch dazu kam es nicht. Weil es prompt im Gegenzug das 2:4 Wermke gab, ehe Gregor Schmidt in der 93. Minute per Elfer noch das 3:4 machte. "Zum Glück hat der Schiri die Partie gleich danach abgepfiffen. Wir haben zwar die drei Punkte, ich aber dafür ein paar Haare weniger", so Stifter nach dem siebenten Saisonerfolg.

Die Besten

Ortmann: Lukas Schneider (Sechser).