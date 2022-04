Langenrohr überrascht mit Sieg gegen Retz

Details Sonntag, 24. April 2022 20:34

Rund 250 Zuschauer kamen am Sonntag Vormittag auf den Sportplatz, um sich die Landesliga-Begegnung zwischen dem SV Langenrohr und dem SC Retz anzusehen. Vor allem die heimischen Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen. Denn Langenrohr setzte sich überraschend mit 1:0 durch, feierte in der Rückrunde dank eines Geppl-Treffers den zweiten Erfolg in der Rückrunde.

Die Hausherren strotzten nach den letzten Niederlagen nicht unbedingt vor Selbstvertrauen. "Gegen den SKN haben mit acht Leute gefehlt, gegen Scheiblingkirchen noch sechs und diesmal schon nur noch vier", freute sich Langenrohrs Trainer August Baumühlner über das Kleinerwerden des Lazaretts. So konnte Langenrohr von Beginn an mit den Retzern mitspielen, fand auch gute Chancen vor. In MInute 23 sollte dem SVL auch die Führung gelingen. Nach einem Angriff über die Seite verwertete Markus Geppl die Flanke zum 1:0. Nur fünf Minuten später wiederholte sich die Szene, doch diesmal konnte Retz-Torhüter Sebastian Bacher den Geppl-Abschluss halten. die Führung zur Pause war daher nicht unverdient.

Retz vergibt Hunderter

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Bild aber ändern. Retz kam engagierter aus der Pause, übernahm das Kommando. Nach einem irren Bock in der Langenrohrer Abwehr fand Retz die große Chance zum Ausgleich vor. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. "Das war ein Tausender", so Baumühlner, der in der Folge Beton anrührte, sein Team hinten aufstellte. Retz probierte viel, wurde aber natürlich anfällig für Konter. Doch Langenrohr konnte diese nicht erfolgreich zu Ende spielen. So blieb es bis zur Schlussminute spannend. Die Hausherren brachten den Minimalvorsprung mit viel Mühe über die Zeit, jubelten über den knappen 1:0-Sieg. Für Baumühlner und seine Jungs natürlich eine große Erleichterung. Sollte sich die Kadersituation weiter entspannen, müssen sich die künftigen Gegner wieder warm anziehen.

DIe Besten:

Langenrohr: Markus Geppl (linkes Mittelfeld).