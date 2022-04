Spratzern unterliegt dem eigenen Vorbild

Details Sonntag, 24. April 2022 20:44

Der USV Scheiblingkirchen konnte seiner Favoritenrolle im Auswärtsspiel gegen den ASV Spratzern gerecht werden, setzte sich mit 3:2 durch. Damit blieb der Landesliga-Tabellenführer auch im 20. Saisonspiel ungeschlagen, hat elf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Krems. Spratzern bleibt in der Rückrunde bei einem Saisonsieg stehen, zeigte aber einmal mehr mit einem guten Spiel auf.

Wieder einmal setzte Spratzerns Trainer Wolfgang Janisch auf die Jugend, baute zwei U17-Spieler in die Startelf ein. Im System mit einer Fünferkette versuchte er, es dem Tabellenführer so schwer wie möglich zu machen. "Man hat am Anfang gesehen, dass das Duell taktisch dominiert war. Aus Zuschauersicht war das vielleicht nicht besonders schön. Aus Trainersicht hat man erkannt, dass beide Teams sehr viel richtig machen", so Janisch. Sehr viel, aber nicht alles. "Wir haben dann ein dummes Gegentor bekommen", ärgerte sich der Heim-Coach. Daniel Ressler, der sich in den letzten Wochen besonders in Torlaune zeigt, verwandelte zum 1:0.

Spannung hielt nur kurz

Unmittelbar nach der Pause sollte Christian Ressler mit dem 2:0 nachlegen und Scheiblingkirchen auf die Siegerstraße führen. Nach einem Foul von Torhüter Dominik Hemmelmayer an Tobias Eggenfellner entschied der Unparteiische auf Elfmeter, den Heinzl sicher zum 1:2 verwandelte. Die Spannung hielt aber nicht all zu lange, denn Matthias Lindner traf nach 70 Minuten per Elfer zum 3:1, stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Schlussphase verkürzte Eggenfellner zwar noch auf 2:3, die Punkte nahmen aber die Gäste mit nach Hause. "Wir wollen zum neuen Scheiblingkirchen werden", erklärte Janisch nach dem Spiel. Meinte aber nicht die lange Siegesserie sondern die Konstanz in der Mannschaft. "Sie wechseln pro Jahr immer nur ganz vereinzelt Spieler, sind schon seit vielen Jahren ein Team. Wir haben so viele junge Leute in der Mannschaft, die in drei Jahren gerade einmal 20 Jahre sind, dann aber schon drei Jahre Landesliga-Erfahrung mitbringen."

Die Besten:

Spratzern: Tobias Eggenfellner (Stürmer).

Scheiblingkirchen: Daniel Ressler (Mittelfeld).