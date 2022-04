Rohrbach holt nach Ausschluss noch Punkt

Details Sonntag, 24. April 2022 20:58

Vor dem Landesliga-Spieltag waren der USC Rohrbach und die SCU Kilb gerade einmal durch vier Punkte getrennt. Das sollte sich auch nach dem 1:1 nicht ändern. Ein 1:1, dass sich nach der 1:0-Führung für Kilb und der roten Karte für Mato Tadic nicht wirklich angekündigt hatte. Doch Oktay Yendi sicherte mit seinem späten Ausgleich noch das Unentschieden für Rohrbach.

Die Ausgangslage ließ die Fans ein spannendes Spiel erwarten. Denn die Kräfteverhältnisse der beiden Mannschaften scheinen über die Saison hinweg ziemlich ausgeglichen zu sein. Die Gäste waren es aber zunächst, die das Kommando übernahmen. Mit gefälligem Offensivspiel setzten sie Rohrbach ordentlich unter Druck. Der Führungstreffer war nur eine Frage der Zeit. Und er sollte auch fallen: Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite brachte Sebastian Hofmarcher eine tolle Hereingabe zur Mitte, die Robert Gruberbauer direkt übernahm und zum 1:0 verwertete. Ein herrlicher Treffer, der auch nur schwer zu verteidigen war. "Sie hätten in dieser Phase auch 2:0 in Führung gehen können", sprach Rohrbachs Trainer Gerald Schwingenschlögl seinem Konkurrenten ein Lob aus.

Steigerung nach der Pause

In Durchgang zwei kam Rohrbach besser in Fahrt und plötzlich änderten sich die Spielanteile zugunsten des USC. Rohrbach drängte auf den Ausgleich, der aber lange auf sich warten ließ. Denn zunächst holte sich Mato Tadic, nachdem er davor schon gute Chancen ausgelassen hatte, die rote Karte ab. "Nach einem Foul an ihm hat er nachgeschlagen", ärgerte sich sein Trainer. Bitter, da er damit wohl länger fehlen wird.

In Minute 85 sollte der Ausgleich schließlich fallen. Kilb brachte einige Male den Ball nicht entscheidend weg. Auch bei einer Flanke von der rechten Seite verpasste ein Kilber Verteidiger. Oktay Yendi nahm sich den Ball an, schloss mit dem nächsten Ballkontakt zum 1:1 ab. "Selbst mit zehn Mann waren wir die bessere Mannschaft", freute sich Schwingenschlögl.