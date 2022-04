Kilb bestätigt mit Heimsieg gegen Ortmann den Aufwärtstrend

Details Freitag, 29. April 2022 22:12

Der SCU Kilb hat am Freitagabend in der 23. Runde der 1. NÖ Landesliga gegen den SC Ortmann einen 3:2-Heimerfolg gefeiert. Treffer von Julian Falkensteiner (15. Minute), ein Eigentor von Matteo Hotop (52.) und Jan-Sebastian Koppensteiner (57.) machten den Sieg der Hausherren perfekt, für die Gäste waren Manuel Lagler zum zwischenzeitlichen 1:1 (39.) und Julian Salamon (72.) erfolgreich.

In der Tabelle rückte Kilb mit 28 Punkten aus 22 Spielen bereits auf Rang sieben vor und zog an Kottingbrunn und den SKN St. Pölten Juniors vorbei. Ortmann hingegen hält als Fünfter weiter bei 29 Zählern.

Kilb-Trainer Matthias Trattner freute sich nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal: "Das war ein wirklich sehr ereignisreiches Spiel. Eine Partie, die wirklich gutes Landesliga-Niveau hatte und mit Ortmann einen Gegner, der sehr gut aufgestellt ist. Umso schöner ist unser Sieg."

"Bertl" Gruberbauer und Ortmann-Spielmacher Meitz überragend

Vor allem zwei Spieler hatten es Trattner am Ende angetan: "Bei uns war Bertl Gruberbauer wieder einmal ein ganz wichtiger Faktor. Er hat speziell bei den Toren zum 2:1 und 3:1 mächtig aufgedreht. Bei Ortmann war Marco Meitz wirklich überragend, ein Spieler der mit dem Ball alles kann. Unglaubliche erste Kontakte. Ein toller Spieler."

Den Spielverlauf schildert Trattner so: "Wir haben die ersten 25 Minuten dominiert und besser ins Spiel gefunden. Ein Abseitstor, welches von meiner Warte her eher keines war, hat leider nicht gegolten. Aber mit dem 1:0 nach einer Standardsituation durch Julian Falkensteiner haben wir uns dann auch belohnt. Die Führung war folgerichtig nach unserer guten Anfangsphase."

"Ein Kopfball von Philipp Plank ist an die Latte gegangen und Ortmann hat ebenfalls nach einem Standard den Ausgleich gemacht. Wir wollten in der Pause nach unserer starken Leistung aber nichts ändern und haben nach dem Wechsel mit zwei Toren nachgelegt. Beim 2:1 ist der Ball nach einem Gruberbauer-Stangenschuss vom Tormann reingegangen und beim 3:1 hat erneut Gruberbauer über rechts ideal für Jan-Sebastian Koppensteiner vorbereitet. Eine Super-Aktion von Meitz, der unsere Abwehr mit seiner Vorlage überrascht hat, brachte mit dem 3:2 aber noch einmal Hochspannung. Am Ende hatten wir noch eine tolle Chance auf das 4:2, aber genauso war auf der Gegenseite das 3:3 möglich", meinte der Kilb-Coach zum turbulenten Spielverlauf in einer tollen Begegnung.

Die Besten:

Kilb: Robert Gruberbauer (Wirbelwind auf der rechten Seite), Simon Staudinger (zentrales Mittelfeld) bzw. Ortmann: Marco Meitz (Spielmacher)