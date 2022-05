SKN Juniors zerlegen Schrems in Halbzeit zwei

Details Sonntag, 01. Mai 2022 13:14

Etwas mehr als 50 Minuten hielt der ASV Schrems das Match bei den Juniors aus St. Pölten offen. Doch dann brachten die Waldviertler komplett auseinander, kassierten bis zum Ende noch sechs Tore, verloren schließlich mit 1:7. JAden Montnor übernahm dank seines Doppelpacks mit nun 15 Treffern die Führung der Landesliga-Torschützenliste.

Die Hausherren gingen trotz der Niederlage gegen Mannersdorf als Favorit ins Spiel. Und wurden dieser Rolle auch von der ersten Minute an gerecht. Denn Schrems war hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Während St. Pölten auf den Führungstreffer drängte. Trotzdem dauerte es etwas mehr als eine halbe Stunde, ehe Oliver Kruder für die Führung sorgte. "Der Ball wurde von der Innenverteidigung in die Spitze durchgespielt. Das war ein richtig herrlicher Treffer, wie man ihn im Training übt", zeigte sich Goran Zvijerac zufrieden.

Schützenfest in Halbzeit zwei

Nach der Pause war die Partie rasch entschieden. Eron Terziu legte nach dem 1:0 auch das 2:0 auf, krönte damit früh seine gute Leistung. Jadon Montnor traf für den SKN und brachte die Juniors damit endgültig auf die Siegerstraße. Montnor sollte in Durchgang zwei überhaupt oft im Mittelpunkt stehen. "Er hat zwei Tore erzielt und zwei Elfer rausgeholt", lobte Zvijerac. Beide Elfer verwandelte Thomas Alexiev zum zwischenzeitlichen 5:0. Schrems zeiget zwar Moral, kam durch Ladislav Kolcava noch zum Ehrentor. Doch in der Schlussphase wurde die Niederlage empfindlich hoch. Denn Montnor und Sehic fixierten den 7:1-Endstand. "Bei uns kommt es oft auf die Effizienz an. Die war diesmal gegeben", so Zvijerac, der ja nach der Saison sein Amt bei den Juniors zurücklegen muss. Mit dem zweiten Frühjahrssieg schob sich St. Pölten in der Tabelle auf Rang fünf nach vorne, Schrems bleibt auf der 13 stehen.

Die Besten

St. Pölten Juniors: Oliver Kruder (Stürmer), Jadon Montnor (Stürmer), Eron Terziu (Mittelfeld).