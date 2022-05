Retz-Stürmer Schulmeister zeigt Spratzern die Grenzen auf

Details Sonntag, 01. Mai 2022 13:30

Bisher war es nicht unbedingt die Saison von Retz-Stürmer Jan Schulmeister. Im Landesliga-Heimspiel gegen Spratzern fand er aber seinen Torriecher wieder. Vor über 400 Zuschauern steuerte er einen Viererpack beim 5:1-Sieg bei. Hatte sich der ASV Spratzern zuletzt richtig gut verkauft, wurden diesmal deutlich die Grenzen aufgezeigt.

Mit einer gewohnt jungen Mannschaft trat Spratzern in Retz an, doch diesmal ging der Matchplan von Trainer Wolfgang Janisch nicht auf. Schon nach einer viertel Stunde gingen die Hausherren in Führung. Jan Schulmeister ließ sich die Chance vom Elferpunkt nicht nehmen, verlud Torhüter Christoph Graf. Der musste wenige Minuten später verletzt vom Feld. Schon in Minute acht hatte er sich bei einem Zweikampf verletzt, hielt aber noch rund 15 Minuten durch. Sein Ersatzmann Florian Frauendienst musste knapp vor der Pause hinter sich greifen, als Matthias Gabler aus rund 11 Metern zum Schuss kam - 2:0.

Schulmeister nicht zu stoppen

Nach der Pause änderte sich wenig an der Retzer Überlegenheit: Jan Schulmeister zog nach etwas mehr als einer Stunde alleine aufs Tor, überspielte den Torhüter und schob zum 3:0 ins leere Tor ein. Nur zwei Minuten später zeigte er nach einem Ballgewinn im Mittelfeld erneut seine Kaltschnäuzigkeit, schloss zum 4:0 ab. Nach einem schönen Lochpass erhöhte der Legionär sogar noch auf 5:0. Dass Spratzern aber nicht aufgab und Moral zeigte, beweist der Ehrentreffer knapp vor dem Ende: Einen traumhaften Pass über die Abwehr verwandelte der eingewechselte Mario Groniser zum 1:5-Endstand. "Hoffentlich ist Schulmeister jetzt der Knopf aufgegangen", so Retz-Trainer Rene Hieblinger, der aber betont, dass Spratzern zu Beginn der Partie durchaus gefährlich Momente hatte. "Sie haben versucht, mit uns mitzuspielen. Das ist uns natürlich entgegen gekommen."

Die Besten

Retz: Jan Schulmeister (Stürmer).