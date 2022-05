Ledineg-Doppelpack bringt Retz Auswärtssieg in Mannersdorf

Details Freitag, 06. Mai 2022 22:07

Der SC Retz hat sich am Freitagabend zum Auftakt der 24. Runde der 1. NÖ Landesliga auswärts beim ASK Mannersdorf mit 2:0 durchgesetzt. Nach dem 5:1-Kantersieg in der Vorwoche gegen den ASV Spratzern holten sich die Retzer die nächsten drei Punkte und halten als Tabellen-Dritter nun schon bei 40 Zählern. Schlusslicht Mannersdorf musste sich hingegen eine Woche nach der 1:6-Schlappe bei Spitzenreiter USV Scheiblingkirchen-Warth erneut geschlagen geben und ist mit lediglich neun Punkten auf dem letzten Platz einzementiert.

Ein Doppelpack von Christopher Ledineg in der 7. und 91. Minute brachte die Entscheidung für die Gäste aus dem Weinviertel. Retz-Trainer Rene Hieblinger analysierte den Auswärtserfolg seiner Mannschaft im Gespräch mit Ligaportal so: "Ein am Ende verdienter Sieg für uns, auch wenn es speziell in den zweiten 45 Minuten eine hartumkämpfte Partie mit einigen Emotionen war."

"Doktor" Ledineg mit dem Chip aus über 30 Metern Ein "Doktor" bescherte den Retzern vor rund 120 Zuschauern in Mannersdorf einen echten Traumstart: "Zum Ledi sagen wir Doktor und er hat es auch bei der 1:0-Führung unter Beweis gestellt. Er hat den Ball halbrechts von Brian Brem bekommen und gesehen, dass Mannersdorf-Keeper Thomas Dau zu weit vor dem Tor steht. Sein Chip aus 30 bis 35 Metern hat dann genau gepasst", so der Retz-Coach. "Wir hatten auch in der Folge eine Feld-Überlegenheit und die klareren Chancen. Mannersdorf hingegen ist zwei Mal im Umschaltspiel gefährlich geworden." "Nach dem Wechsel hat Mannersdorf dann 'ho Ruck' gespielt und Druck gemacht, aber eigentlich sind sie zu keinen wirklichen Möglichkeiten gekommen. In den letzten zehn Minuten wurde es dann wie schon gesagt ein wenig hektisch und emotional. Aber mit dem Konter zum 2:0 war die Partie dann endgültig entschieden", fasste Hieblinger zusammen. In der kommenden Woche trifft der SC Retz am Samstag, dem 14. Mai, um 15:00 Uhr daheim auf den ASV Schrems. Der ASK Mannersdorf ist hingegen bereits am Freitag, dem 13. Mai, um 19:30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Langenrohr im Einsatz. Die Besten: Retz: Christopher Ledineg (zweifacher Torschütze), Jan Schulmeister (Stürmer)