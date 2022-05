SKN Juniors zeigen sich auch in Rohrbach in Torlaune

Details Freitag, 06. Mai 2022 22:21

Die SKN St. Pölten Juniors haben am Freitagabend in der 24. Runde der 1. NÖ Landesliga einen 3:1-Auswärtssieg beim USC Rohrbach gefeiert. Eine Woche nach dem 7:1-Schützenfest gegen den ASV Schrems bestätigten die "Jungwölfe" damit erneut ihre gute Form. In der Tabelle festigten die SKN Juniors mit 33 Punkten aus 22 Spielen ihren guten fünften Platz, Rohrbach hingegen hält weiterhin bei 22 Zählern aus 22 Partien und liegt damit auf Rang zehn.

Ein Treffer von Oliver Kruder (18. Minute) sowie ein Doppelpack von Jaden Montnor (65. und 68.) brachte die Entscheidung für die SKN St. Pölten Juniors, die nun bereits bei 50 erzielten Treffern halten. Mit dem USV Scheiblingkirchen-Warth hat nur das absolute Landesliga-Topteam noch öfter getroffen. Den Hausherren aus Rohrbach war durch Anton Berisha (58.) lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 gelungen.

Juniors-Coach Goran Zvijerac meinte nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal: "Nach unserem 7:1 war Rohrbach natürlich alarmiert und meine jungen Spieler haben vielleicht geglaubt, dass es einfach so weiter geht. Aber es war dann das erwartet schwere Spiel gegen einen wirklichen zähen Gegner. Rohrbach hat seine Hausaufgaben sehr gut gemacht und steht jetzt wirklich viel besser da, als noch im Herbst."

"Eines unserer schlechteren Spiele im Frühjahr"

Der Trainer der SKN-Talente gestand: "Ich war diesmal eigentlich nicht zufrieden. Es war eines unserer schlechteren Spiele im Frühjahr, wir haben es unnötig spannend gemacht. Schon von Beginn an waren wir nicht griffig genug. Beim 1:0 hat meine Mannschaft aber dann gezeigt, was in ihr steckt. David Sauer und Julian Wurzer haben die tolle Vorarbeit geliefert und auf Oliver Kruder durchgesteckt, der dann auch noch den Tormann ausgespielt und vollendet hat."

"Ein Lattenkopfball von Kruder kurz nach der Pause und eine Doppelchance hätten uns eine 2:0- oder 3:0-Führung bringen können, aber so ist es plötzlich 1:1 gestanden. Torhüter Thomas Vollnhofer wollte das Spiel schnell machen und wurde umgerannt, aber der Treffer hat dennoch gezählt. Ich muss es mir am Video noch einmal anschauen", so Zvijerac. "Danach hat Jaden Montnor aber mit seinen zwei Toren seine Klasse bewiesen. Zunächst hat er nach einem Standard eingenickt und dann wurde er von Ziad Ouled-Haj-M'hand weit auf die Reise geschickt. Rohrbach hat Handspiel reklamiert, vielleicht war es aber auch die Schulter oder der Oberarm. Der Abschluss zum 3:1 war jedenfalls sehenswert."

Wie geht es in der nächsten Woche für beide Mannschaften weiter? Die SKN Juniors treffen bereits am Donnerstag, dem 12. Mai, um 20:00 Uhr daheim auf den SC Ortmann. Für den USC Rohrbach steht hingegen am Freitag, dem 13. Mai, um 19:30 Uhr das Gastspiel beim Landesliga-Spitzenreiter USV Scheiblingkirchen-Warth auf dem Programm.

Die Besten:

SKN Juniors: Jaden Montnor (zweifacher Torschütze), Oliver Kruder (Treffer zum 1:0)