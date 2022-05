Ardagger überzeugt mit bester Saisonleistung

Details Samstag, 07. Mai 2022 21:25

Freitag Abend setzte sich die SCU Ardagger daheim vor rund 250 Zuschauern gegen die SCU Kilb mit 4:1 durch. "Es war eines der besten Spiel von uns in Ardagger", lobte Sektionsleiter Wolfgagn Riesenhuber seine Truppe nach dem neunten Saisonsieg in der heurigen Landesliga-Saison. Richard Aginer, Florian Schleindlhuber und ein Doppelpack von Thomas Steindl sorgten für den 4:1-Erfolg.

Die Gastgeber mussten ohne ihren Einsertormann David Mühlböck auflaufen. "Er hat sich in den Finger geschnitten, wird wohl drei bis vier Wochen ausfallen", so Riesenhuber, der mit Moritz Herbst aber einen tollen Ersatzmann hat. Der zudem diesmal kaum geprüft wurde. Weil Ardagger von Beginn an aggressiv auftrat, durch Richard Aigner früh in Führung ging. Er versenkte per Kopf einen Eckball zum 1:0.

Ardagger von Beginn an hellwach

"Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt, Kilb vorgespielt", freute sich Riesenhuber, der die Leistung schon unter der Woche kommen sah. "Wir haben aber Donnerstag super trainiert. So wie man trainiert, spielt man auch." Durch den herrlichen Treffer von Florian Schleindlhuber, der eine Unterbuchschachner-Hereingabe zum 2:0 verwertete, war die Partie früh gelaufen. Thomas Steindl erhöhte nach einer halben Stunde sogar auf 3:0. Er drückte einen Standlpass von Spreitzer über die Linie, nachdem sein Gegenspieler weggerutscht war.

Noch vor der Pause kam Kilb durch einen schönen Kopfball-Treffer von Patrick Springer auf 1:3 heran. "Man hatte aber nie das Gefühl, dass uns Kilb richtig weh tun kann. Ardagger verwaltete den Vorsprung, setzte durch Steindl in Minute 72 den 4:1-Schlusspunkt. "Das hat diesmal richtig Spaß gemacht", fasste Riesenhuber zusammen. In der Tabelle festigte Ardagger den vierten Platz. "Den wollen wir auch behalten."

Die Besten

Ardagger: Thomas Steindl (Mittelfeld), David Kandutsch (Sechser).