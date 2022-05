Schrems wird für den Leader nicht zum Stolperstein

Details Samstag, 07. Mai 2022 21:39

Die lange Anreise schien dem Landesliga-Tabellenführer aus Scheiblingkirchen nichts zu machen. Denn die Elf von Trainer Thomas Husar setzte sich auswärts beim ASV Schrems mit 1:0 durch. Vor rund 320 Zuschauern zeigte der Leader einen souveränen Auftritt, setzte sich dank eines Treffers von Marco Untergrabner mit 1:0 durch. Und darf nun schon tatsächlich mit der Regionalliga Ost planen.

Der Favorit in dieser Begegnung von Freitag Abend war von Beginn an klar. Denn Scheiblingkirchen hatte in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. So war es auch wenig überraschend, dass die Gäste von Beginn an das Kommando übernahmen. "Wir haben richtig gut gespielt, uns viele Chancen herausgespielt. Wenn wir uns was vorwerfen können, dann, dass wir nicht schon vor der Pause das Spiel entschieden haben", so Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar. Denn die Möglichkeiten wären da gewesen. Marco Untergrabner und Daniel Ressler scheiterten jeweils an der Stange, weitere Chancen wurden vergeigt. So kam Schrems etwas glücklich mit einem 0:0 in die Pause.

Keine Sorge zur Pause

"Zur Halbzeit bin ich aufgrund des starken Auftritts ganz ruhig geblieben", erinnert sich Husar, der fünf Minuten nach Wiederbeginn jubeln durfte. Nach einer Standardsituation sorgte Untergrabner mit seinem 14. Saisontreffer für das 1:0. "Er ist wieder einmal dort gestanden, wo es was zu holen gibt", freute sich Husar über den Torjäger, der eigentlich Verteidiger ist. Über Angebote von anderen Vereinen will Husar bislang nichts gehört haben.

In der Folge kontrollierte Scheiblingkirchen weiterhin das Geschehen. Erst in der absoluten Schlussphase kam auch Schrems in die Gefahrenzone. "Bis dahin war keine Gefahr da. Man kann auch mal 1:0 gewinnen und dominant auftreten", jubelte Husar über den 21. Dreier in dieser Saison. Die Planungen für die Ostliga und natürlich für die Meisterfeier davor können nun schon tatsächlich starten.

Die Besten

Scheiblingkirchen: Melvin Reichart (MIttelfeld), Christian Ressler (Stürmer).