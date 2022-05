Auf die Trainerdiskussion antwortet Krems mit Torgala

Details Sonntag, 08. Mai 2022 13:51

Samstag Abend wollten sich 300 Zuschauer das Landesliga-Duell zwischen dem Kremser SC und dem SC Zwettl nicht entgehen lassen. Dass sich Krems relativ eindeutig auch dank eines Schibany-Triplepacks mit 5:0 durchsetzte, war keine all zu große Überraschung. Der zweite Tabellenplatz ist den Kremsern kaum noch zu nehmen. Und der könnte unter Umständen für die Ostliga reichen.

Beide Mannschaften hatten unter der Woche am Trainersektor für Aufregung gesorgt. Während Zwettl-Coach Luka Meisner mit Saisonende sein Amt zur Verfügung stellte und der SC bereits mit dem gebürtigen Zwettler Günter Schrenk einen Nachfolger präsentierte, herrscht in Krems Unruhe. Denn wie herauskam, nahm der Klub Kontakt zu Goran Djuricin auf. Was natürlich dem derzeitigen Coach Björn Wagner sauer aufstieß. "Natürlich ist das nicht angenehm. Ich hab mit der Mannschaft gesprochen und ihnen gesagt, dass ich sie in die Regionalliga bringen will." Für seinen Verbleib wäre es vielleicht sogar aber besser, nicht aufzusteigen.

Kremser Überlegenheit von Minute eins an

Im Duell der beiden Klubs war von Beginn an klar, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Krems erspietle sich ein klares Übergewicht, kam in der Anfangsphase gleich zu guten Möglichkeiten. Michael Ambichl sorgte in Minute 12 für die frühe Führung, nachdem er eine Flanke von der rechten Seite per Kopf im Netz unterbrachte. Nur wenige Minuten später schlug Goalgetter Jannick Schibany zu: Nach einem Angriff durch die Mitte staubte der Stürmer aus kurzer Distanz ab. Noch vor der Pause sorgte Schibany mit dem wohl schönsten Treffer für die endgültige Entscheidung. Er traf per Ferse zum 3:0.

Auch in Halbzeit zwei änderte sich nichts an der Überlegenheit der Hausherren. Nach einem hohen Ball in den Strafraum war Maximilian Jaindl mit dem Kopf zur Stelle - 4:0. Knapp vor Schlusspfiff stellte Schibany mit seinem dritten Treffer den 5:0-Endstand her. "Zwettl hatte keinen einzigen richtigen Torschuss", so Wagner über die Kräfteverhältnisse. "Es war eine gute Leistung von uns, hatten noch Chancen auf mehrere Tore."

Die Besten

Krems: Kurt Starkl (Mittelfeld), Jannick Schibany (Stürmer).