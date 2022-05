SCU Kilb überrascht beim ASK Kottingbrunn

Details Freitag, 20. Mai 2022 22:18

Der SCU Kilb hat am Freitagabend in der 26. Runde der 1. NÖ Landesliga einen überraschenden 2:1-Auswärtserfolg beim ASK Kottingbrunn gefeiert. Ein früher Doppelpack mit Toren von Simon Staudinger (14. Minute) sowie Julian Falkensteiner (16. Minute) brachte dabei die Entscheidung für die Gäste, den Hausherren gelang nach dem Wechsel durch Robert Ardelean (72. Minute) lediglich der Anschlusstreffer. In der 87. Minute sah bei Kottingbrunn zudem Michael Drga wegen Tätlichkeit noch die Rote Karte.

In der Tabelle zogen die Kilber damit an Kottinbrunn vorbei: Mit nunmehr 31 Zählern aus 25 Spielen rückte man auf Rang sieben vor, der ASK folgt mit 30 Punkten aus allerdings erst 24 Partien auf Platz acht.

Für Kilb war es nach zwei Niederlagen in Folge (eine 2:4-Heimschlappe zuletzt gegen den Kremser SC und eine 1:4-Pleite zuvor beim SCU Ardagger) die Rückkehr auf die Siegesstraße. Der letzte volle Erfolg war am 29. April mit einem 3:2 daheim gegen den SC Ortmann gelungen.

Der ASK Kottingbrunn hingegen kassierte nach dem 2:1-Auswärtserfolg in der Vorwoche beim SC Zwettl diesmal erneut eine Heimniederlage, wie schon am 29. April gegen den Kremser SC. Vor eigenem Publikum ist die Punkte-Ausbeute also eindeutig verbesserungswürdig.

Nach acht Gegentreffern legte Kilb erfolgreich mehr Wert auf Defensive

Den Spielverlauf schilderte Kilb-Trainer Matthias Trattner im Gespräch mit Ligaportal so: "Nach acht Gegentoren in den letzten zwei Spielen haben wir diesmal natürlich mehr Wert auf die Defensive gelegt und wollten nicht mehr ganz vorne draufgehen. Zwei Tore nach perfekt getretenen Standardsituationen von Robert Gruberbauer haben uns dann eine 2:0-Führung gebracht. Danach hatte aber Kottingbrunn die beste Phase und wir hatten bei einigen Möglichkeiten von ihnen Riesenglück. Einmal ist der Ball sogar von der Unterkante der Latte an die Torlinie gegangen. Wir hatten da kaum Entlastung und wurden hinten hineingedrängt."

Besonders Julian Bauer hatte es Trattner angetan: "Er hat im Mittelfeld von Kottingbrunn den Takt angegeben und eine sehr starke Leistung gebracht. Über ihn sind fast alle Angriffe gelaufen. Wir haben dann aber besser verteidigt und durch unseren Kapitän Sebastian Hofmarcher sogar zwei Mal die Chance auf das 3:0 gehabt. Nach dem Anschlusstreffer von Kottingbrunn war es dann klar, dass es noch einmal eng wird. Sie hatten mehr Spielanteile, aber wir haben das 2:1 dann über die Distanz gebracht. Kurz vor dem Schluss hat ein Gegenspieler dann nach einem Griff an den Hals noch die Rote Karte gesehen", schilderte der Kilb-Coach den etwas glücklichen Erfolg seiner Mannschaft.

In der kommenden Woche trifft der SCU Kilb bereits am Mittwoch, dem 25. Mai, um 20:00 Uhr daheim auf den SC Zwettl. Der ASK Kottingbrunn ist hingegen erst am Freitag, dem 27. Mai, um 19:30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Waidhofen/Thaya im Einsatz.

Die Besten:

Kottingbrunn: Julian Bauer (Mittelfeld) bzw. Kilb: Laurenz Fahrnberger (Abwehr), Simon Staudinger (zentrales Mittelfeld)