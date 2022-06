Krems fügt Scheiblingkirchen die erste Niederlage zu

Details Samstag, 04. Juni 2022 20:12

25 Spiele lang hatte die erfolgreiche Serie des Landesliga-Meisters Scheiblingkirchen gehalten. Samstag Nachmittag ging sie in Krems zu Ende. Denn die Wachauer setzten sich dank einer überragenden ersten Halbzeit mit 3:0 durch. Schibany, Halmer und Sebastian Starkl sorgten für die Treffer des Relegationsteilnehmers.

Die Meisterfeier der Scheiblingkirchner hatte länger gedauert. Und auch der Spielverlauf sollte den Gästen nicht gerade in die Karten spielen. Denn bereits nach zwei Minuten wurde man nach einem Corner selbst ausgekontert. Ein Foul von Reichardt im Strafraum sollte nicht nur einen Elfmeter zur Folge haben, sondern auch die rote Karte. "Die hat uns natürlich in die Karten gespielt", so Krems-Trainer Björn Wagner. Jannick Schibany ließ sich die Chance nicht entgehen, traf vom Punkt aus zum 1:0.

Krems nutzte die numerische Überlegenheit, erspielte sich etliche Chancen. Aber auch Scheiblingkirchen stellte sich nicht nur hinten rein, probierte selbst, Akzente zu setzen. Dies gab den Kremsern natürlich Räume, die auch genutzt wurden. So war es Kurt Starkl, der in Minute 28 auf 2:0 erhöhte. "Ein sehr schönes Tor", freute sich Wagner über die gute Einzelaktion samt herrelichem Abschluss von Starkl. Nur wenige Augenblicke später war die Partie zugunsten der Hausherren entschieden. Nach einem Eckball brachte Scheiblingkirchen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Matthäus Halmer staubte zum 3:0 ab.

Vorsprung geschickt verwaltet

In Durchgang zwei ließ Krems hinten nichts mehr anbringen, brachte den klaren Vorsprung sicher über die Zeit. "Natürlich freut uns dieser Sieg sehr. Es hätte mir schon weh getan, wenn die Scheiblingkirchner in der gesamten Saison nie verloren hätten. Den schöneren Fußball spielen sicher wir. Sie waren aber über das gesamte Jahr gesehen die bessere Mannschaft." Besonders auffallend waren die Fans der Gäste, die 90 Minuten lang für super Stimmung sorgten. "Das ist Fußball. Es freut mich, wenn Vereine solche Fans haben", so Wagner, der sich schon jetzt voll und ganz auf die Relegation konzentriert.

Die Besten

Krems: Kurt Starkl (Mittelfeld), Philipp Koglbauer (Angriff).