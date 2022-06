Ortmann nicht nur von der Hitze erdrückt

Details Montag, 06. Juni 2022 13:04

Der Sommer kehrte mit richtig hohen Temperaturen ein. Davor waren auch die Kicker beim Spiel zwischen dem SC Ortmann und dem SV Langenrohr nicht geschützt. Nach einer mäßigen ersten Halbzeit setzten sich die Gäste aus Langenrohr schließlich mit 3:1 durch. Emir Dilic, Antun Manduric und Valentin Lamprecht hatten für die entscheidenden Tore gesorgt. Marco Meitz hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

"Es war unfassbar heiß, die Sonner hat richtig runtergebrannt", erinnert sich Langenrohrs Trainer August Baumühlner nach der Partie zurück. Auch für Baumühlner eine Qual, der während einer Partie fast so viel unterwegs ist wie seine Spieler. In den ersten 45 Minuten war von beiden Teams, auch aufgrund der Hitze, nicht viel zu sehen. Dies sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. In Minute 52 entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste. "Ein glasklares Ding", so Baumühlner nach dem Foul an Adrien Dauce. Emir Dilic übernahm die Verantwortung, traf per Strafstoß zum 1:0.

Meitz wieder einmal eiskalt

Ortmann versuchte zu reagieren, erspielte sich aber nur Halbchancen. Die richtig guten Möglichkeiten blieben aus. Zunächst! Denn in Minute 72 nutzte Marco Meitz einen Fehler der Langenrohrer Abwehr, traf zum 1:1-Ausgleich. Die Wende? Nein, denn Langenrohr gehörte die Schlussphase. Zunächst nahm sich Antun Manduric ein Herz, zog aus der Distanz zum 2:1 ab. Für den Schlusspunkt sorgte Valentin Lamprecht in der Nachspielzeit mit dem 3:1. "In Summe ein verdienter Sieg, weil sich Ortmann kaum Chancen herausspielen konnte", so Baumühlner nach dem achten Saisonerfolg. Mit dem man Ortmann in der Tabelle überholte.

Die Besten:

Langenrohr: Lukas Marschall (Innenverteidiger),