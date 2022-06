Waidhofen kehrt gegen Kilb auf Siegesstraße zurück

Details Freitag, 10. Juni 2022 21:47

Der SV Waidhofen/Thaya ist am Freitagabend zum Auftakt der 29. Runde der 1. NÖ Landesliga auf die Siegesstraße zurückgekehrt. Die Waldviertler feierten im Heimspiel gegen den SCU Kilb einen 4:3-Erfolg und gingen damit nach sieben Spielen ohne Sieg endlich wieder einmal als Gewinner vom Platz. Den bisher letzten vollen Erfolg hatte es für Waidhofen/Thaya am 15. April daheim gegen Schlusslicht ASK Mannersdorf gegeben.

Vor rund 250 Zuschauen gelang den Hausherren durch einen Treffer von Patrik Ruzicka in der 10. Minute ein idealer Auftakt. Doch die Gäste aus Kilb kamen durch Jan-Sebastian Koppensteiner in der 25. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Danach war aber wieder Waidhofen an der Reihe und ging durch das zweite Tor von Patrik Ruzicka in der 36. Minute erneut mit 2:1 in Front, kurz nach dem Wechsel erhöhte Fabian Teufel sogar auf 3:1 (48.). Wenig später kam Kilb durch Julian Falkensteiner jedoch wieder auf 3:2 heran (56.). Pavel Pilik stellte mit einem Freistoß in der 75. Minute aber wieder auf 4:2, ehe wieder Kilb durch Jan-Sebastian Koppensteiner in der 79. Minute auf 4:3 verkürzte. Dies bedeutete gleichzeitig aber auch den Endstand.

In der Tabelle rückte Waidhofen mit 34 Punkten aus 28 Spielen damit auf Rang sechs vor, Kilb hingegen fiel mit 31 Zählern aus 27 Partien auf Platz zehn zurück.

"Ganz wichtig: Ein Sieg zum Saisonabschluss"

Waidhofen-Trainer Ing. Michael Scherzer meinte in einer ersten Reaktion nach dem Schlusspfiff gegenüber Ligaportal: "Wir haben einen Superstart in die Partie gehabt und sehr gut reingefunden. Kilb hat sich da schwer getan, weil wir sie zu Fehlern gezwungen haben. Das 1:0 war ein Kopfball von Patrik Ruzicka nach einer Standardsituation und in dieser Tonart ist es auch weitergegangen. Leider haben wir dann das 1:1 aus einem Standard kassiert und Kilb ist aufgekommen, aber es war wichtig, dass wir aus einem abgefälschten Schuss wieder mit 2:1 in Führung gegangen sind."

"Das 3:1 nach der Pause war dann wieder nach einem Standard", so Scherzer. "Wir hatten dann viel Platz für Konter und hätten die Partie entscheiden müssen, haben uns aber das 3:2 eingefangen. Nach dem 4:2 durch einen Freistoß von Pavel Pilik dachten viele schon an die Entscheidung, aber Kilb ist mit dem 4:3 erneut nach einem Standard noch einmal zurückgekommen. Am Ende war es ein Spiel mit offenem Visier und wir haben es drüber gebracht."

"In Summe war es aber ein verdienter Sieg meiner Mannschaft", meinte der Waidhofen-Coach, der angesprochen auf die zuvor sieben Spiele ohne Sieg antwortete: "Eigentlich ein Wahnsinn. Das war mir gar nicht so bewusst. Umso wichtiger, dass wir einen guten Saisonabschluss hatten. Der bleibt auch den Fans und dem gesamten Verein über die Sommerpause im Gedächtnis. Ein schönes Gefühl mit einem Sieg aufzuhören."

Die Besten:

Waidhofen: Patrik Ruzicka (Sturm, zweifacher Torschütze)