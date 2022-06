Nach bösem Vorspiel geigte Retz auf

Details Sonntag, 12. Juni 2022 11:57

Die Positionen in der Landesliga sind vor allem an der Spitze bezogen. Daher war es auch verständlich, dass vor allem bei Krems der letzte Siegeswille vermisste wurde. Die Wachauer kamen in Retz mit 1:4 unter die Räder. Den negativen Höhepunkt leisteten sich aber die Reservemannschaften. Eine handfeste Rauferei hat nämlich nichts auf dem Sportplatz zu suchen.

Rund 20 Minuten waren in der zweiten Halbzeit der Reservepartie gespielt. Da gingen plötzlich die Emotionen hoch. "Es war eigentlich ein normales Foul. Dann ist unser Spieler ordentlich geschuppst worden. Der hat dann hingeschlagen. Das darf einfach nicht passieren", ärgerte sich Krems-Trainer Björn Wagner über den Ausraster des KSC-Innenverteidigers. "Schade, er hätte nächste Woche gegen Langenrohr bei mir angefangen." Dazu wird es nicht kommen, eine lange Sperre droht. "Zurecht", betont Wagner, der für solche Vorkommnisse kein Verständnis hat. Aber auch andere Spieler beider Vereine waren in den Zoff vertreten. Verzichtbare Szenen, wo es doch sportlich um die goldene Ananas ging.

Retz mit motivierter Vorstellung

Bei den Kampfmannschaften ging es gemächlicher zu. Auch, weil Retz einen ganz starken Auftritt hinlegte, durch einen sehenswerten Treffer früh in Führung ging. Nach einer Flanke von der rechten Seite übernahm Cedric Dalmeida volley, traf zum 1:0 ins lange Eck. Dalmeida war es auch, der in Minute 70 alleine vor dem Torhüter die Nerven behielt, locker zum 2:0 einschob. "Die Retzer waren richtig motiviert, wollten den Sieg und damit Platz drei haben. Bei uns war ein wenig die Luft draussen. Da kannst du als Trainer wenig dagegen machen", so Wagner. Dessen Elf zwar durch Haris Ismailcebioglu dank eines schönen Schupfers auf 1:" heran kam, Mikolin Demaj und Maximilian Kaim sorgten in der Schlussphase aber für klare Verhältnisse, trafen zum 4:1-Endstand. Für Krems liegt der Fokus längst auf dem kommenden Relegationsspiel gegen den Zweiten aus dem Burgenland.

Die Besten:

Retz: Cedric Dalmeida (Stürmer).