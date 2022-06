Rohrbach zieht den Kopf aus der Rückrunden-Schlinge

Details Sonntag, 12. Juni 2022 12:12

Man kann nicht davon sprechen, dass sich Rohrbach in den letzten Wochen zum Positiven entwickelt hat. Das zeigt auch die Rückrundenbilanz, in der USC Rohrbach vor dem Spiel am Samstag beim ASK Mannersdorf sogar das Schlusslicht ziert. Mit dem 2:1-Erfolg gegen den direkten Rivalen konnte man zumindest in dieser Tabelle die rote Laterne abgeben. Mato Tadic und Elvis Bozicevic hatten für die siegbringenden Tore gesorgt.

Die Ausgangslage war vor dem Duell natürlich nicht besonders attraktiv für das Publikum. Zwei der schwächsten Teams bei herrlichem Badewetter, da kamen nur knapp über 100 Zuschauer auf den Sportplatz in Mannersdorf. Sie bekamen, zumindest von den Gästen, kein schlechtes Spiel zu sehen. Nach einer halben Stunde ging Rohrbach auch verdient in Führung. Ein etwas zu scharfes Zuspiel konnte sich Mato Tadic mit all seiner Klasse stoppen, volley aus 13 Metern zum 1:0 abschließen. Da sah man einmal mehr, welche Qualität dieser Stürmer mitbringt. In der Folge kontrollierte Rohrbach das Geschehen. Zum Leidwesen von Mannersdorf-Coach Marcus Pürk. "Bei uns ist gar nichts gegangen. Meine Spieler haben gespielt wie die ersten Menschen."

Qualität und Einstellung fehlt

Auch von der Bank kam kaum Besserung. "Egal wen du eingewechselt hast, es wurde nicht besser. Einige Spieler bringen einfach nicht die richtige Einstellung mit. Es wollte sich keiner mehr weh tun, mit dem Kopf waren einige auch schon woanders. Und heiß war es natürlich auch", so Pürk. Nach etwa einer Stunde war die Partie endültig zu Gunsten der Gäste entschieden. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite kam der Ball etwas glücklich zu Elvis Bozicevic, der aus kurzer Distanz das 2:0 machte. Mannersdorf kam druch Filip Montanaro in der Nachspielzeit zwar noch auf 1:2 heran, ein Punktgewinn wäre aber ohnehin nicht verdient gewesen. Marcus Pürk, der auch kommende Saison auf der Bank der Mannersdorfer sitzen wird, und der Verein basteln gerade an der Mannschaft für die kommende Saison. "Ich hoffe, wir können bald etwas verkünden."

Die Besten

Rohrbach: Mato Tadic (Stürmer).