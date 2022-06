Dilic verabschiedet sich mit Dreierpack von Langenrohr

Details Sonntag, 12. Juni 2022 17:48

Einen packenden Fight bekamen die Zuschauer in Langenrohr zu sehen. Trotz der sommerlichen Temperaturen schenkten sich sowohl der SV Langenrohr als auch die SCU Ardagger nichts, gaben bis zum Schlusspfiff Vollgas. Mit Emir DIlic hatte das Spiel trotz eines 3:3 einen klaren Matchwinner. Der Stürmer verabschiedete sich bei seinem letzten Heimspiel in Langenrohr mit einem Dreierpack. Herausragend war auch Martin Grubhofer, der für Ardagger einen Doppelpack schnürrte.

Bereits nach vier Minuten sollte es zum ersten Höhepunkt in der Partie kommen. "Weil wir ein ungewöhnliches Geschenk verteilt haben", so Ardaggers Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. Nach eimem Eckball servierte Spreitzer dem Torjäger der Hausherren den Ball, Dilic verwandelte sicher zum 1:0. Langenrohr war aber auch abgesehen von dem Treffer die bessere Mannschaft, dominierte die erste halbe Stunde fast nach Belieben. Daher war es auch nicht überraschend, dass nach 30 Minuten der zweite Treffer fiel. Ardaggers Abwehrboss Aigner missglückte eine Kopfballabwehr, der Ball fiel Dilic erneut vor dei Füße. Der Torjäger zog herrliche ins Eck zum 2:0 ab. In der Folge steigerten sich die Gäste, kamen durch einen Foulelfer - Weinstabl wurde gefoult - auf 1:2 heran. Ferdinand Unterbuchschachner hatte die Verantwortung vom Punkt übernommen.

Spannung nach der Pause

In Halbzeit zwei zeigte Ardagger ein gänzlich anderes Gesicht. Wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff war es Martin Grubhofer, der nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle war - 2:2. "Quasi im Gegenzug hat der Schiedsrichter Elfer für Langenrohr gegeben. Ich hätte gesagt, dass das Foul knapp außerhalb war", so Riesenhuber. Mit der Führung im Rücken ließ sich Langenrohr ein wenig hinten rein drängen. Ardagger drückte auf den Ausgleich, der knapp vor dem Ende auch fallen sollte. Wieder leistet Unterbuchschachner mit einer Standardsituation einen Assist, wieder war es Grubhofer, der zum Jubeln abdrehte. "Das 3:3 ist für uns völlig in Ordnung. Leider haben wir am Anfang zwei Geschenke gemacht", so Riesenhuber.

Die Besten

Langenrohr: Emir Dilic (Stürmer).

Ardagger: Ferdinand Unterbuchschachner (Mittelfeld), Martin Grubhofer (Mittelfeld).