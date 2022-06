Ortmanns Negativlauf geht auch in Spratzern weiter

Details Sonntag, 12. Juni 2022 17:57

Vier Spiele in Folge hatte der SC Ortmann vor der Landesliga-Partie beim ASV Spratzern nicht gewonnen. Spiel Nummer fünf sollte durch das 0:0 dazukommen. Rund 120 Zuschauer bekamen einen Kick bei sommerlichen Temperaturen zu sehen. Der Ortmann-Trainer Christoph Stifter zumindest in der Schlussphase noch einmal Erregung entlockte. Am Ergebnis änderte das aber nichts.

Dass die Saison für beide Vereine schon lang ist, war im Spiel von der ersten Minute an zu merken. Beide Teams probierten, hinten dicht zu machen, bloß nicht in Rückstand zu geraten. Die besseren Chancen fanden vorerst die Gäste aus Ortmann vor. Manuel Lagler und Julian Salamon hatten mehr als genug Möglichkeiten, um Ortmann in Führung zu bringen. Doch entweder fehlte das nötige Zielwasser, oder Torhüter Graf hatte seine Finger im Spiel. So ging es torlos in die Pause.

Spratzern mit dem Matchball

Auch nach der Halbzeitansprache ging es in ähnlicher Tonart weiter. Nur wurden die Chancen weniger. "Nach 60 Minuten hat man gemerkt, dass das nichts mehr mit Kompaktheit zu tun hatte", so Ortmanns Trainer Christoph Stifter, der zwar leichte Vorteile seiner Elf sah, den Matchball aber beim Gegner sah. Denn in den schlussminuten musste sich Torhüter Mateo Hotop noch einmal so richtig strecken, um einen Freistoß zu halten. "Das war wohl die beste Möglichkeit", so Stifter, der mit dem 0:0 aber leben konnte. "Wenn wir in der letzten Runde noch gegen Mannersdorf gewinnen, sind wir zumindest Siebenter. Damit hätten wir unser Saisonziel, dass zwischen Platz 6 und 9 lag, erreicht.

Die Besten:

Spratzern: Christoph Graf (Torhüter).

Ortmann: Antti Koskinen (Innenverteidiger).