Später Treffer brachte Ardagger den Heimsieg über Haitzendorf

Details Samstag, 13. August 2022 16:11

1. Landesliga: In der vorverlegten 2. Runde trafen sich am Freitagabend die SG Ardagger/Viehdorf und der SV Haitzendorf. Vor rund 320 Zuschauern konnte sich die Heimelf knapp mit 2:1 durchsetzen. Allerdings mussten die heimsichen Fans bis zur letzten Minute warten. Nach 90 Minute war der Sieg der SG Ardagger/Viehdorf eingefahren.

Die Anfangsphase war durch taktische Variationen geprägt. Ardagger versuchte aus einer gesicherten Abwehr heraus zu agieren, Haitzendorf konzentrierte sich fast ausschließlich auf das Konterspiel. Nach zwanzig Minuten war der Bann dann doch gebrochen. Thomas Steindl schickt Alexander Weinstabl auf die Reise und der traf zum 1:0 für die Gastgeber. Danach hatte Ardagger einige Möglichkeiten um die Führung weiter auszubauen, doch der Ball fand den Weg ins gegnerische Tor nicht. Dafür kam es zu einem spektakulären und sehr kuriosen Ausgleichstreffer. Keeper Mühlböck wollte den Ball etwas zu flach abschlagen, traf jedoch Florian Schuh am Kopf. Der Ball kam postwendend zurück und rollte ins Tor - 1:1 (38.). Ein schnelles und gutes Spiel, indem die Gastgeber mehr Möglichkeiten vorfanden, ging mit Unentschieden in die Pause. Der eher glückliche Ausgleich der Haitzendorfer ließ aber alles weiterhin offen.

Sieg in letzter Minute

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich so eine abwechslungsreiche, aber auch kampfbetonte Partie mit vielen Zweikämpfen. Die Gastgeber mussten zwei Spieler mit Verletzungen ersetzen und wären wohl dadurch auch mit einem Remis zufrieden gewesen. Doch als viele Fans schon auf den Schlusspfiff warteten, schlugen die Heimischen doch noch zu. Ein Eckball in Minute 90 sorgte nochmal für Gefahr vor dem Haitzendorfer Gehäuse. Die Abwehr der Gäste konnte den Ball noch einmal klären, doch der flog gleich wieder zurück in den Strafraum. Dort kam Richard Aigner an den Ball und versenkte diesen mit einem harten Schuss ins lange Eck zum 2:1 für Ardagger. Am Ende jubelten die Heimischen doch noch über drei Punkte.