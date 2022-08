Der ASK Mannersdorf bezwingt den SV Langenrohr

Details Dienstag, 16. August 2022 10:21

1. Landesliga: Am Montag wurde in der 1. Landesliga die erste Runde nachgeholt. Vor mehr als 220 Zuschauern trafen sich der ASK Mannersdorf und der SV Langenrohr. Der ASK Mannersdorf hatte bereits am Freitag den ersten Saisonsieg gegen den SC Retz eingefahren und legte am Montag mit dem zweiten Heimsieg der jungen Saison nach und bezwang die Gäste aus Langenrohr mit 2:0.

Die erste gute Möglichkeit im Spiel hatte der ASK Mannersdorf. Leon Mayer brachte einen Einwurf zu Karel Skacel, der leitete weiter und Frank Kolesik nahm den Ball volley. Langenrohrs Goalie Lukas Fila musste sich zwar etwas strecken, fischte den Ball aber aus dem Kreuzeck. Nach einem Freistoß von Skacel kam das Spielgerät zu Marco Fuchs, der den Ball einmal aufspringen ließ und dann trocken und flach ins kurze Eck zum 1:0 abschloss (15.). Dann entwickelte sich ein rassiges Spiel. Auch die Gäste versuchten in die Offensive zu kommen, wurden aber meist vor dem Strafraum gestoppt. Nach 34 Minuten hatten die Gäste dann die erste Chance auf den Ausgleich, doch Mannersdorf konnte das Schlimmste noch verhindern. In Minute 44 spielten die Gäste einen Freistoß kurz ab und die Hereingabe kam gefährlich vor das Tor, der Abschluss zischte aber knapp über das Gehäuse der Heimischen. Nach 45 Minuten blieb es so beim knappen 1:0 für Mannersdorf.

"Joker" Jech macht den Deckel drauf

Auch in Halbzeit zwei ging es hin und her. Beide Teams spielten frisch drauf los und suchten das Heil in der Offensive. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten flachte das Spiel dann aber nach einer Stunde zusehens ab und gefährliche Strafraumszenen blieben Mangelware. In Minute 75 erkämpfte sich Skacel im Zweikampf den Ball und marschierte auf der rechten Seite Richtung gegnerisches Tor. Seine scharfe und flache Hereingabe fand in der Mitte den kurz zuvor eingewechselten Julian Jech, der eiskalt zum 2:0 einnetzte. Wieder wollten die Gäste daraufhin zurück schlagen, doch die Hintermannschaft der Heimischen ließ kein Gegentor zu. So blieb es nach 90 Minuten beim 2:0Heimsieg des ASK Mannersdorf und Langenrohr musste ohne Punkte die Heimreise antreten.

ASK Mannersdorf - SV Langenrohr 2:0 (1:0)