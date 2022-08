Der SV Waidhofen muss sich beim SV Haitzendorf geschlagen geben

Details Dienstag, 16. August 2022 11:39

1. Landesliga: Am Montag trafen sich der SV Haitzendorf und der SV Waidhofen/Thaya vor über 400 Zuschauern zum Spiel der 1. Runde. Nachdem beide Mannschaften ihren Auftakt am Samstag mit einer Niederlage verpatzt hatten, war der zweite Auftritt schon etwas mit Druck unterlegt. Der SV Haitzendorf setzte sich am Ende dann mit 3:1 gegen den SV Waidhofen/Thaya durch.

Die Gastgeber legten druckvoll los und kamen gleich mit der ersten Aktion gefährlich vor das Tor der Gäste. Nach vier Minuten hätte es beinahe geklingelt. Der gute Schuss von Gabriel Hausmann wurde allerdings zur Ecke abgewehrt. Nach einer knappen halben Stunde klappte es dann aber. Hausmann brachte den Ball von der Seite vor das Tor der Gäste. Keeper Milan Pastucha hatte den Ball bereits in den Händen, ließ diesen aber wieder fallen. Stefan Nestler reagierte blitzschnell und staubte zum 1:0 für Haitzendorf ab (29.). Nur wenige Minuten später wäre es beinahe zu einer Kopie des 1:0 gekommen. Wieder flankte Hausmann von der rechten Seite und Nestler war wieder zur Stelle, doch diesmal verfehlte er das Ziel (33.). Hausmann und Nestler waren von der Waidhofener Hintermannschaft kaum in den Griff zu kriegen. Die beiden kreierten Chance um Chance, doch der zweite Treffer blieb vorerst aus. So blieb es zur Pause bei der knappen 1:0-Führung der Heimischen.

Nestler und Hausmann nicht zu entschärfen

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser aus der Kabine. Pilik auf Pilik. Die beiden Waidhofener Protagonisten der ersten Chance scheiterten jedoch an Keeper Michael Kerschbaumer. Doch die beiden Spieler, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten, spielten bei den Hausherren. Diesmal bediente Stefan Nestler seinen Kollegen Gabriel Hausmann und der traf nach 63 Minuten zum 2:0 für Haitzendorf. Die Gäste konnten jedoch den Abstand wieder verkürzen. Eine schnelle und schön gespielte Aktion verwertete Andreas Ringswirth zum 2:1-Anschlusstreffer (68.). In Minute 79 jubelten die Gäste über den vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. In der 85. Spielminute machten die Heimischen allerdings den Sack zu. Und wie könnte es anders sein? Hausmann brachte Nestler in Abschlussposition und der traf zum 3:1. Danach passierte nichts mehr und so feierte Haitzendorf, nach der knappen Niederlage gegen Ardagger, den ersten Saisonsieg.

