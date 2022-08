Zwettl überholt Mannersdorf in der Tabelle

Details Samstag, 20. August 2022 04:35

1. Landesliga: In der 3. Runde kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Zwettl und dem ASK Mannersdorf, das beinahe 350 Zuschauer mitverfolgten. Die Heimischen hatten dabei die Nase vorne. Der ASK Mannersdorf steckte am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SC Zwettl mit 0:2.

Diese Partie begann recht schwungvoll und die Gastgeber hatten dabei ein leichtes Übergewicht und begannen richtig energisch. In Minute 32 hatten die Zwettler die bis zu diesem Zeitpunkt größte Chance. Nach einem Abschluss von der Strafraumgrenze, musste Keeper Thomas Dau sein ganzes Können aufbieten um den Ball aus dem Eck zu kratzen. Doch kurz vor der Pause tauchten auch die Gäste ein bis zweimal gefährlich vor dem Tor des SC Zwettl auf. Die letzte Möglichkeit vor der Pause machte erneut Mannersdorf-Torhüter Dau mit einem starken Reflex zunichte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zwettl schlug zweimal zu

Nachdem die Seiten getauscht waren, konnten erneut die Heimischen die ersten Akzente setzen. 345 Zuschauer sahen, wie David Aigner das 1:0 für Zwettl markierte. Aigner drang auf der rechten Seite, nach einem idealen Zuspiel, in den Strafraum ein und traf mit seinem Abschluss ins lange obere Eck. Danach versuchte der ASK Mannersdorf auf den Ausgleich zu drängen, doch die Bemühungen in der Offensive wurden von den Hausherren spätestens an der Strafraumgrenze gestoppt. Die beste Chance hatten Kujtim Mucaj und Filip Montanaro, doch das entscheidende Zuspiel im Strafraum war letztlich zu ungenau. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Alexander Vogl verantwortlich (62.), der eine hohe Hereingabe von der linken Seite völlig alleine im Fünfmeterraum flach abschließen konnte. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Gheorghe Adrian Enachi gewann der SC Zwettl gegen Mannersdorf.

Zwettl ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit dem ASK Mannersdorf (5. Platz) und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 4:2 auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist der SC Zwettl zum SC Retz, zeitgleich empfängt Mannersdorf den SG Rohrbach/St. Veit.

1. Landesliga: SC Zwettl – ASK Mannersdorf, 2:0 (0:0)

62 Alexander Vogl 2:0

54 David Aigner 1:0