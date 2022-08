Rohrbach/St. Veit schießt sich gegen Spratzern an die Spitze

Details Samstag, 20. August 2022 04:50

1. Landesliga: In der 3. Runde kam es zum Duell zwischen der SG Rohrbach/St. Veit und dem ASV Spratzern. Die Gäste hielten, nach einem Sieg und einer Niederlage, bei drei Punkten. Noch besser in die Saison starteten die Gastgeber, die beide Spiele der ersten beiden Runden für sich entscheiden konnten. Der Rohrbach/St. Veit errang am Freitag einen 2:1-Sieg über den ASV Spratzern.

Die Gastgeber gingen, nach zwei Siegen, mit breiter Brust in dieses Spiel. In den ersten Minuten entwickelte sich ein offenes Spiel und beide Seiten konnten zunächst ihr Tor von Schaden bewahren. 186 Zuschauer sahen dann, wie Marco Moser in der 27. Minute das 1:0 für Rohrbach/St. Veit markierte und seine Farben erneut auf die Siegerstraße brachte. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Zuerst Anschlusstreffer dann Rot

Es dauerte in Halbzeit zwei nicht so lange wie im ersten Durchgang bis wieder gejubelt werden durfte. Nenad Jesic versenkte die Kugel zum 2:0 für den SG Rohrbach/St. Veit (57.). Doch die Gäste aus Spratzern wollten noch nicht die weiße Fahne hissen. Nur vier Minuten später antworteten die Gäste mit dem Anschlusstreffer. Cheick Cherif schoss für Spratzern in der 61. Minute das erste Tor und verkürzte so auf 2:1. In Minute 88 musste Torschütze Cherif das Feld nach einer Gelb-Roten Karte früher verlassen als geplant. Damit war die Luft wohl raus und Spratzern konnte nicht mehr nachlegen. In den 90 Minuten war der Rohrbach/St. Veit im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der ASV Ofenbinder Spratzern und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Rohrbach/St. Veit im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für den ASV Spratzern wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert der Gast nur noch auf Platz elf.

Der SG Rohrbach/St. Veit tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASK Mannersdorf an. Einen Tag später empfängt der ASV Ofenbinder Spratzern den ASK Kottingbrunn.

1. Landesliga: SG Rohrbach/St. Veit – ASV Ofenbinder Spratzern, 2:1 (1:0)

61 Cheick Cherif 2:1

57 Nenad Jesic 2:0

27 Marco Moser 1:0