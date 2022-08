Heimsieg gegen St. Pölten Juniors: Kottingbrunn macht Boden gut

Details Samstag, 20. August 2022 04:59

1. Landesliga: Der ASK Kottingbrunn empfing in Runde 3 der 1. Landesliga die Juniors aus St. Pölten und setzten sich vor rund 150 Besuchern knapp durch. Die St. Pölten Juniors setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 2:3 gegen den Kottingbrunn die dritte Niederlage.

Etwa 150 Zuschauer verfolgten das Spiel, mussten allerdings fast eine halbe Stunde bis zum ersten Treffer warten. Yasin Adigüzel erzielte das 1:0 des ASK Kottingbrunn in der 27. Minute. Danach blieb das Spiel aber weiter offen und beide Teams konnten weitere Treffer verhindern. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Der Kottingbrunn traf kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:0 (54.). Wieder war es Adigüzel, der sich von seinen Mitspielern feiern ließ. Die Gäste bewiesen, dass das Spiel aber noch nicht entschieden war. Marcel Pemmer beförderte das Leder zum 1:2 der SKN Juniors in die Maschen (76.) und machte das Match nochmal spannend. Erst in den Schlussminuten fiel mit dem nächsten Treffer der Heimischen die Vorentscheidung. Michael Drga erhöhte für den ASK Kottingbrunn auf 3:1 (85.). Doch die Siegesfeier konnte auch danach noch nicht gestartet werden. In der 88. Minute lenkte Manuel Szupper den Ball zugunsten der spusu SKN St. Pölten Juniors zum 3:2 ins eigene Netz. Schließlich strich der Kottingbrunn die Optimalausbeute gegen den Gast ein.

Kottingbrunn bleibt ganz oben dabei

Beim ASK Kottingbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Kottingbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Wann bekommt die St. Pölten Juniors die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den ASK Kottingbrunn gerät man immer weiter in die Bredouille. Einen klassischen Fehlstart legte die SKN Juniors hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der Kottingbrunn stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim ASV Ofenbinder Spratzern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die spusu SKN St. Pölten Juniors den SG Ortmann/Oed-Waldegg.

1. Landesliga: ASK Kottingbrunn – spusu SKN St. Pölten Juniors, 3:2 (1:0)

88 Eigentor durch Manuel Szupper 3:2

85 Michael Drga 3:1

76 Marcel Pemmer 2:1

54 Yasin Adiguezel 2:0

27 Yasin Adiguezel 1:0