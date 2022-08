Ardagger besiegt und überholt den ASV Schrems in der Tabelle

Details Samstag, 20. August 2022 05:17

1. Landesliga: Die Gäste aus Ardagger reisten nach einem Sieg und einer Niederlage in die Elk-Arena zum ASV EATON Schrems. Die Gastgeber waren in Runde 1 spielfrei und entführten in Runde 2 drei Punkte aus Waidhofen/Thaya. Der ASV EATON Schrems hatte am Freitag gegen den SCU Ardagger mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Das Spiel brauchte nicht viel Anlaufzeit. Der Schuss von Ladislav Kolcava schlug vor der sportlichen Kulisse von 400 Zuschauern im eigenen Tor ein. Dabei spielte der starke Wind wohl eine mitentscheidende Rolle. Nach einer Flanke lenkte Ladislav Kolcava das Spielgerät ins eigene Netz. Lange währte die Freude des Ardagger nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Florian Weixelbraun den Ausgleichstreffer für den ASV Schrems. Nach einem starken Zuspiel traf Weixelbraun ins kurze Eck zum 1:1. Nach 24 Minuten musste Gäste-Keeper David Mühlböck glänzen um nach einem Eckball den nächsten Gegentreffer zu verhindern. Andreas Fuger versenkte dann aber die Kugel ins Kreuzeck zum 2:1 (39.) für den ASV EATON Schrems. Mit einem Tor Vorsprung für Schrems ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Ardagger dreht Rückstand in Sieg

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn vergab Andreas Fuger die große Chance auf das 3:1 (52.). Auch nach rund 60 Minuten war es Fuger, der erneut die Möglichkeit ausließ das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der 72. Minute brachte Alexander Weinstabl den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und stellte somit auf 2:2. Dass der SCU Ardagger in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Franz Kaltenbrunner, der in der 80. Minute zur Stelle war und einen Freistoß zum 3:2 versenkte. Letzten Endes holte der Ardagger gegen den ASV EATON Schrems drei Zähler.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der ASV Schrems auf Platz neun abgerutscht.

Beim SCU Ardagger präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (5). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Gast im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Ardagger.

Für Schrems geht es am kommenden Freitag beim SCU-GLD Kilb weiter. In zwei Wochen trifft der SCU Ardagger auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 02.09.2022 beim SV Waidhofen/Thaya antritt.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SCU Ardagger, 2:3 (2:1)

80 Franz Kaltenbrunner 2:3

72 Alexander Weinstabl 2:2

39 Andreas Fuger 2:1

9 Florian Weixelbraun 1:1

5 Eigentor durch Ladislav Kolcava 0:1