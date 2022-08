Doppelpack: Maydl schießt SV Gloggnitz gegen Ortmann/Oed-Waldegg zum Sieg

Details Samstag, 20. August 2022 05:05

1. Landesliga: In Runde 3 kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SG Ortmann/Oed-Waldegg und dem SV Gloggnitz. Die Gastgeber starteten mit zwei Siegen in dien neue Saison, Gloggnitz hatte erst einen Punkt auf dem Konto. Die SV Gloggnitz hat sich gegen den SG Ortmann/Oed-Waldegg mit 3:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

In der ersten halben Stunde kam es zu keinen Treffern ziwschen den beiden Mannschaften. Doch 250 Zuschauer sahen, wie Lukas Grill nach 36 Minuten das 1:0 für die SV Gloggnitz markierte. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Der zweite Durchgang begann ereignisreicher als der erste. Schon nach wenigen Minuten jubelten wieder die Gäste. Denn die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Robin Maydl schnürte einen Doppelpack (54./60.), sodass Gloggnitz fortan mit 3:0 führte. Im Anschluss wurde eifrig durchgewechselt. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Thomas Willhalm siegte die SV Gloggnitz gegen den Ortmann/Oed-Waldegg.

Erster Saisonsieg für Gloggnitz

Mit bisher nur drei Treffern zeigte der Sturm von Ortmann/Oed-Waldegg erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage sind die Gastgeber auf Platz vier abgerutscht. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SG Ortmann/Oed-Waldegg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die SV Gloggnitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Der Ortmann/Oed-Waldegg stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der spusu SKN St. Pölten Juniors vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gloggnitz den SV Haitzendorf.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – SV Gloggnitz, 0:3 (0:1)

60 Robin Maydl 0:3

54 Robin Maydl 0:2

37 Lukas Grill 0:1