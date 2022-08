Zwettl gewinnt beim SC Retz

Details Samstag, 27. August 2022 03:47

1. Landesliga: Vor rund 400 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der SC Retz und der SC Zwettl in der 4. Runde der neuen Saison. Die Gäste hatten dabei die Nase vorne. Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des SC Zwettl. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen den SC Retz durch.

Das Spiel begann ausgeglichen und keine der beiden Mannschaften konnte in den ersten zehn Minuten für ein Übergewicht sorgen. In Minute elf scheiterte Zwettls Gregor Schmidt, nach Hereingabe von Jonas Schaupp, per Seitfallzieher am Außennetz. Keine 60 Sekunden später durfte der Zwettl-Kapitän aber jubeln! Nach einem offensiven Ballgewinn der Gäste, wurde Schmidt freigespielt und verwertete freistehend zum 1:0 für die Gäste. Im Anschluss kamen die Hausherren aber besser ins Spiel und konnten das Spiel wieder ausgeglichener gestalten. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des SC Zwettl in die Kabine. Kurz nach dem Wiederbeginn trafen die Gäste erneut. Nach einer unübersichtlichen Aktion im Sechzehner hielt Ivan Stanic den Kopf hin und der Ball segelte in hohem Bogen ins lange Eck zum 2:0. Auch in der restlichen Zeit konnte Retz auf Augenhöhe agieren, schaffte es jedoch nicht etwas Zählbares auf die Anzeigentafel zu bringen. Am Ende punktete der SC Zwettl dreifach beim SC Retz.

Der SC Zwettl bleibt weiterhin im Spitzenfeld der Tabelle

Der SC Retz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Zwettl im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Zwettl.

Am nächsten Freitag reist der SC Retz zum SG Rohrbach/St. Veit, zeitgleich empfängt Zwettl den SV Langenrohr.

1. Landesliga: SC Retz – SC Zwettl, 0:2 (0:1)

47 Ivan Stanic 0:2

12 Gregor Schmidt 0:1