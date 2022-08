Sieg in Spratzern: Kottingbrunn schießt sich an die Spitze

Details Sonntag, 28. August 2022 03:47

1. Landesliga: In der 4. Runde kam es vor etwa 125 Zuschauer zum Duell zwischen dem ASV Spratzern und dem ASK Kottingbrunn. Die Gäste hatten dabei die Nase vorne und eroberten mit einem Auswärtssieg sogar die Tabellenspitze. Kottingbrunn erreichte einen 3:1-Erfolg beim ASV Spratzern.

Nach dem anfänglichen Abtasten waren es die Gäste, die als erstes jubeln durften. Vor einer Kulisse von 125 Zuschauern war es Benjamin Mustafic, der nach einer Hereingabe von der linken Seite das 1:0 für den ASK Kottingbrunn erzielte. Nur fünf Minuten später legte Kottingbrunns Elf nach. Ein Angriff über die rechte Seite brachte das Spielgerät flach zur Mitte. Michael Drga brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (23.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Kottingbrunn feiert dritten Saisonsieg

Auch in Halbzeit zwei kontrollierten die Gäste das Spiel und den Gegner. Doch die Heimischen wurden von Minute zu Minute besser und das zeigte sich dann nach etwas mehr als einer Stunde auch auf der Anzeigentafel. Ein Freistoß von Christoph Speiser fand den Weg vor das Tor der Gäste. Stjepan Kovacevic war zur Stelle und markierte per Kopf das 1:2 von Spratzern (63.). Der Gastgeber geriet deutlicher in Rückstand, als Kottingbrunn auf 3:1 erhöhte (78.). Ein Abpraller fiel Yasin Adigüzel vor die Beine und der übernahm den Ball halbvolley und traf mit feiner Technik zum 3:1-Endstand. Am Ende verbuchte der ASK Kottingbrunn gegen den ASV Ofenbinder Spratzern die maximale Punkteausbeute.

Der ASV Spratzern findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In dieser Saison sammelte der ASV Ofenbinder Spratzern bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Bei Kottingbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASK Kottingbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

Am nächsten Freitag reist der ASV Spratzern zum SG Ortmann/Oed-Waldegg, zeitgleich empfängt Kottingbrunn den ASK Mannersdorf.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – ASK Kottingbrunn, 1:3 (0:2)

78 Yasin Adiguezel 1:3

63 Stjepan Kovacevic 1:2

23 Michael Drga 0:2

16 Benjamin Mustafic 0:1