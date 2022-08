SV Gloggnitz dreht das Spiel gegen Haitzendorf

Details Sonntag, 28. August 2022 04:00

1. Landesliga: Fast 200 Besucher kamen in das Alpenstadion um das Spie des SV Gloggnitz gegen den SV Haitzendorf mitzuverfolgen. Nach dem Rückstand rafften sich die Hausherren auf und konnten das Spiel noch zu einem Sieg drehen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der SV Gloggnitz und dem SV Haitzendorf, die mit 2:1 endete.

Mit etwas Verspätung wurde das Spiel angepfiffen, doch dafür hielten sich beide Mannschaften nicht lange mit dem taktischen Abtasten auf. Daniel Randak sicherte Haitzendorf vor rund 200 Zuschauern die Führung (4.). Auch nach 13 Minuten waren es die Gäste, die beinahe wieder trafen, doch Gloggnitz-Keeper und Kapitän Stefan Bliem konnte den Schuss halten. In Minute 18 reklamierte Gloggnitz einen Elfmeter für sich, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Jetzt erst recht, dürften sich die Gastgeber denken und blieben offensiv aktiv. Kurz zuvor wurde noch eine Chance vergeben, doch nach 22 Minuten war es dann soweit. Stefan Ofner nutzte die Chance für die SV Gloggnitz und beförderte in der 17. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Im Anschluss blieb das Spiel relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Ein Elfmeter entschied das Spiel

Auch nachdem die Seiten getauscht waren, ging der offene Schlagabtausch weiter. In Minute 54 konnte sich Haitzendorfs Schlussmann Michael Kerschbaumer ebenfalls auszeichnen und parierte einen Freistoß zur Ecke. Doch mit Fortdauer der Partie wurde die Überlegnheit der Gastgeber immer deutlicher. Dass Gloggnitz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Grill, der in der 74. Minute zur Stelle war. Grill verwandelte einen Elfmeter zur Führung und gleichzeitig auch zum Endstand in dieser spannenden und attraktiven Partie. Als Schiedsrichter Stevan Radenkovic die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte die Heimmannschaft die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die SV Gloggnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Die Gäste verlieren nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und stehen – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt die SV Gloggnitz beim ASV EATON Schrems an, während Haitzendorf zwei Tage später die spusu SKN St. Pölten Juniors empfängt.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SV Haitzendorf, 2:1 (1:1)

74 Lukas Grill 2:1

17 Stefan Ofner 1:1

4 Daniel Randak 0:1