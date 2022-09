Später Treffer: Ardagger/V. dreht das Spiel gegen Waidhofen/Thaya

Details Samstag, 03. September 2022 01:10

1. Landesliga: Rund 150 Zuschauer kamen in das Birkenstadion nach Waidhofen/Thaya und wollten sich das Spiel gegen die SG Ardagger/Viehdorf nicht entgehen lassen. Der Start ins neue Spieljahr ging für den SV Waidhofen/Thaya mit dem 1:2 gegen den SG Ardagger/Viehdorf vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte Waidhofen/Thaya nicht einen Zähler. Einen packenden Auftritt legte der Ardagger/Viehdorf dabei jedoch nicht hin.

Nach 22 Minuten war das Abtasten beendet. Waidhofen/Thaya versuchte in den Strafraum einzudringen. Der Ball zur Mitte wurde zunächst geklärt. Doch Fabian Newald brachte den Ball sofort wieder in die Gefahrenzone. Der hohe Ball schien ein Fall für Ardagger-Keeper David Mühlböck zu werden, doch der konnte diesen nicht festmachen. Michael Mejta schaltete am schnellsten und drückte das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Linie. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Waidhofen.

Später Siegestreffer

In Halbzeit zwei wollten die Gäste aber mehr für die Offensive tun. Nur fünf Minuten nach dem Wiederbeginn kam es zu einem Freistoß am rechten Strafraumeck. Ferdinand Unterbuchschachner war es, der in der 50. Minute den Freistoß ausführte und das Spielgerät im kurzen Eck des Schlusslichts unterbrachte. Dass Ardagger/Viehdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alexander Weinstabl, der in der 83. Minute zur Stelle war. Ein Abwehrversuch der Heimischen landete an der eigenen Querlatte. Von da sprang der Ball zurück ins Spielfeld und Weinstabl köpfte den Abstauber aus kurzer Distanz zum 2:1 ein. Letzten Endes ging der SG Ardagger/Viehdorf im Duell mit dem SV Waidhofen/Thaya als Sieger hervor.

Waidhofen/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber sind das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Im Angriff weist Waidhofen deutliche Schwächen auf, was die nur drei geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Ardagger/Viehdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SG Ardagger/Viehdorf.

Am Freitag muss der SV Waidhofen/Thaya beim SCU-GLD Kilb ran, zeitgleich wird der Ardagger/Viehdorf vom SV Langenrohr in Empfang genommen.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SG Ardagger/Viehdorf, 1:2 (1:0)

83 Alexander Weinstabl 1:2

50 Ferdinand Unterbuchschachner 1:1

22 Michael Mejta 1:0