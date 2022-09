Nächste Pleite für ASV Spratzern bei der SG Ortmann/Oed-Waldegg

Details Samstag, 03. September 2022 01:20

1. Landesliga: In der 5. Runde der 1. Landesliga in Niederösterreich kam es zum Duell zwischen der SG Ortmann/Oed-Waldegg und dem ASV Spratzern. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der Ortmann/Oed-Waldegg mit 2:1 gegen Spratzern gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Ortmann/Oed-Waldegg.

120 Zuschauer sahen, wie Manuel Lagler schon in der dritten Minute das 1:0 für die Heimmannschaft markierte. Die Gäste brauchten eine knappe halbe Stunde, bis man den Rückstand verdaut hatte und selbst etwas Zählbares auf die Anzeigentafel zu bringen. Mario Gronister witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den ASV Ofenbinder Spratzern ein (30.). Doch die Hausherren konnten erneut antworten. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Martin Steiner das 2:1 zugunsten des SG Ortmann/Oed-Waldegg (41.). Obwohl dem Ortmann/Oed-Waldegg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ASV Spratzern zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Vierte Niederlage für Spratzern

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Ortmann/Oed-Waldegg.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Spratzern liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits neun Gegentreffer fing. Spratzern taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Ortmann/Oed-Waldegg setzte sich mit diesem Sieg vom ASV Ofenbinder Spratzern ab und nimmt nun mit neun Punkten den fünften Rang ein, während der ASV Spratzern weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg tritt am Freitag, den 09.09.2022, um 19:30 Uhr, beim ASK Mannersdorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Spratzern den SV Haitzendorf.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – ASV Ofenbinder Spratzern, 2:1 (2:1)

41 Martin Steiner 2:1

30 Mario Gronister 1:1

3 Manuel Lagler 1:0