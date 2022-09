Siegesserie der SV Gloggnitz hält auch gegen Schrems

Details Samstag, 03. September 2022 01:36

1. Landesliga: 380 Besucher fanden sich in der ELK-Arena in Schrems ein, um das Spiel des ASV Schrems gegen den SV Gloggnitz mitzuverfolgen. Durch ein 2:0 holte sich die SV Gloggnitz drei Punkte beim ASV EATON Schrems. Gloggnitz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Beide Teams agierten zunächst taktisch und wollten keine Fehler begehen. Patrick Handler traf dann vor 380 Zuschauern nach 23 Minuten zur Führung für den Gast. Die Führung brachte Sicherheit und Motivation. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Viktor Okolo einen weiteren Treffer für die SV Gloggnitz und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich die SV Gloggnitz bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Gloggnitz oben mit dabei

Die bisherige Saisonbilanz des ASV Schrems bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

An der Abwehr von Gloggnitz ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste die SV Gloggnitz bislang hinnehmen. Die Saison der SV Gloggnitz verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Gloggnitz nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Die SV Gloggnitz mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Schrems findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die SV Gloggnitz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der ASV EATON Schrems tritt am Sonntag bei der spusu SKN St. Pölten Juniors an. Gloggnitz tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 16.09.2022, beim SV Waidhofen/Thaya an.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SV Gloggnitz, 0:2 (0:2)

42 Viktor Okolo 0:2

23 Patrick Handler 0:1