Der SV Haitzendorf verliert das Heimspiel gegen die St. Pölten Juniors

Details Montag, 05. September 2022 01:10

1. Landesliga: Rund 390 Zuschauer wollten das Spiel der 5. Runde zwischen dem SV Haitzendorf und den spusu SKN St. Pölten Juniors mitverfolgen und sahen einen klaren Auswärtserfolg. Durch ein 4:1 holte sich die spusu SKN St. Pölten Juniors drei Punkte beim SV Haitzendorf.

Die Gäste aus St. Pölten erwischten einen Blitzstart in dieses Spiel. Marcel Pemmer brachte die St. Pölten Juniors schon in der dritten Minute nach vorn. Das verschaffte den Juniors noch mehr Selbstvertrauen und das sollte nach einer knappen halben Stunde erneut steigen. Für das zweite Tor der Gäste war Alvi Bazaliev verantwortlich, der in der 29. Minute das 2:0 besorgte. Nur fünf Minuten später konnten dann auch die Heimischen etwas Zählbares verbuchen. Das 1:2 von Haitzendorf bejubelte Jaroslav Poliach (34.). Doch die neu gewonnene Hoffnung hielt nicht lange an. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Pemmer seinen zweiten Treffer nachlegte (40.) und auf 3:1 stellte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Tor von Poliach bleibt nur ein Ehrentreffer

Die zweite Halbzeit begann dann etwas ruhiger. Lange Zeit konnten beide Mannschaften Schaden vom eigenen Tor fernhalten. Die Gäste aus St. Pölten sorgten dann aber für ruhige Verhältnisse, als Rene Dürnitzhofer das alles entscheidende 4:1 besorgte (77.). Am Ende verbuchte die St. Pölten Juniors gegen den SV Haitzendorf einen Sieg.

Zehn Tore kassierte Haitzendorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesliga. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Lage des SV Haitzendorf bleibt angespannt. Gegen die SKN Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei der spusu SKN St. Pölten Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die St. Pölten Juniors im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein und kassierten drei Niederlagen.

Haitzendorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim ASV Ofenbinder Spratzern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die SKN Juniors den ASV EATON Schrems.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – spusu SKN St. Pölten Juniors, 1:4 (1:3)

77 Rene Duernitzhofer 1:4

40 Marcel Pemmer 1:3

34 Jaroslav Poliach 1:2

29 Alvi Bazaliev 0:2

3 Marcel Pemmer 0:1